«Почта Банк» нарастил прибыль на 25% по итогам 2017 года

Президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко 2 апреля в ходе пресс-конференции подвел финансовые итоги работы банка в 2017 г. Чистая прибыль на 25% превысила аналогичный показатель 2016 г и составила 1,5 млрд рублей, активы достигли 247,6 млрд рублей (+117% год к году). Инфраструктурный платеж Почте России увеличился более чем в 4 раза и составил 3,2 млрд рублей против 750 млн рублей годом ранее.

За отчетный период кредитный портфель по МСФО (до резервов) превысил 196 млрд рублей. Общий объем продаж кредитных продуктов год к году вырос на 84%, до 159 млрд рублей. «Почта Банк» впервые вошел в топ-3 игроков рынка по объему выдач кредитов наличными (133 млрд рублей), которые стали ключевым драйвером роста кредитного портфеля в целом.

Портфель клиентских пассивов «Почта Банка» по итогам 2017 г. составил 170 млрд рублей (+ 365% год к году), в том числе 132 млрд рублей - срочные депозиты, 38,2 млрд рублей - текущие счета населения.

«В прошлом году мы сделали упор на повышении как территориальной, так и ценностной доступности наших продуктов для россиян в 82 регионах страны. Работа в почтовых отделениях и развитие цифровых каналов обслуживания позволяют нам снижать операционные издержки, привлекать новых клиентов и повышать качество кредитного портфеля, стоимость риска по которому за снизилась до 5,7% против 7,2% годом ранее», – сказал президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко.

Клиентская база банка за период выросла на 3 млн человек и превысила 6,3 млн клиентов. Число пользователей дистанционных каналов обслуживания увеличилось с 0,9 до 5,2 млн человек, а мобильное приложение Почта Банк Онлайн признано одним из лучших в России согласно результатам исследования Markswebb Rank & Report Mobile Banking Rank. «Сегодня на долю цифровых каналов приходится порядка 20% от общего объема выдач кредитов наличными и более 25% объема привлечения клиентских пассивов. По мере роста клиентской базы и аудитории цифровых каналов данные показатели будет только расти», – отметил Дмитрий Руденко.

Среди ключевых достижений 2017 г. он также выделил запуск эмиссии карт национальной платежной системы (выпущено более 1 млн карт), в том числе с российским микрочипом – в течение нескольких месяцев «Почта Банк» банк успел стать одним из ключевых эмитентов данного вида карт.

Другим масштабным проектом стал запуск кобрендинговой карты «Пятерочка» совместно с одноименной торговой сетью. По словам Дмитрия Руденко, благодаря значительному пересечению целевой аудитории банка и ритейлера, она обладает мощным потенциалом, который уже в ближайшем будущем позволит ей стать крупнейшим кобрендинговым проектом на рынке банковских карт в России. В сентябре-декабре 2017 г. было выдано более 400 тыс. карт «Пятерочка».

Региональная сеть банка за отчетный период увеличилась практически в два раза, с 6310 до 12469 точек обслуживания в 4414 населенных пунктах (+ 2248 за год), 87,5% которой приходится на сельскую местность и города с населением менее 30 тыс. человек. Банк начал работать в регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока, характеризуемых традиционно невысоким уровнем доступности финансовых услуг, особенно для жителей малых населенных пунктов. Развитие сети позволяет «Почта Банку» увеличивать кредитный и депозитный портфели, в 2018 г. банк планирует нарастить сеть до 17 тыс. точек.