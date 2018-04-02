Выручка Maykor по итогам 2017 года выросла на 8%

Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, подвел итоги 2017 г. Особое внимание в прошедшем году было сосредоточено на развитии инновационных аутсорсинговых сервисов для ключевых клиентов, а также на оптимизации внутренних процессов и развитии ИТ-систем компании.

Высокие показатели сохранились по ключевому отраслевому направлению бизнеса Maykor – услугам для ритейла. На этот сегмент приходится 53% выручки, что составляет 5,8 млрд руб. Среди ключевых заказчиков Maykor в сфере розничной торговли – «Связной», X5 Retail Group, Hoff, «Спортмастер», «Ашан», «Дикси» и др. Компании по-прежнему отдают предпочтение сервисам по комплексной поддержке инфраструктуры как ИТ-, так и отраслевой. В 2016 г. перед ритейлерами также возникла масштабная задача по переводу собственных парков контрольно-кассовой техники в онлайн-режим в соответствии с требованиями 54-ФЗ. К проектам по переводу торговых точек на онлайн-кассы Maykor активно привлекали не только заказчики из числа общефедеральных сетей, но и региональные ритейлеры.

Стремительный рост продемонстрировали услуги для нефтегазовой отрасли - прирост выручки Maykor по данному направлению составил 170%. Значительное увеличение обусловлено несколькими новыми крупными аутсорсинговыми контрактами Maykor для нефтегазовых компаний, в том числе «Лукойл», «Роснефть», «Транснефть».

В плюсе завершили год сервисы для телекоммуникационной отрасли – рост составил 18,7%. Такие показатели достигаются в основном за счет развития сотрудничества с существующими клиентами, среди которых «Ростелеком», «Большая тройка», TELE2, РТК.

В финансовом секторе также наблюдается положительная динамика. Ключевыми заказчиками Maykor в этой отрасли выступают крупнейшие банки страны - Сбербанк, БИНБАНК, Россельхозбанк и др. Выручка дочерней компании Maykor-BTE, специализирующейся на сервисе банковского оборудования, выросла в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Годом ранее в компании была проведена работа по развитию направления сервиса инженерных систем, что выразилось в итоге в приросте контрактов с новыми клиентами и увеличении объема услуг.

Устойчивый рост показывает направление аутсорсинга внедрения и поддержки бизнес- приложений, которым занимается дочерняя компания Maykor-GMCS. Помимо традиционных услуг, связанных с реализацией ERP и CRM-проектов, положительный рост второй год подряд показали услуги внедрения систем бизнес-аналитики, мобильная и заказная разработка. За прошедший год Maykor-GMCS также расширила портфель собственных решений под брендом «Платформа ВерЭкс». Цифровая трансформация продолжает подогревать спрос на предиктивную аналитику, машинное обучение, системы моделирования и оптимизации. Например, в сфере производства вырос интерес к решениям, позволяющим осуществлять разумное управление активами, планировать загрузку мощностей, прогнозировать спрос и оптимизировать цепочку поставок. Среди ключевых заказчиков в промышленности - СУЭК, ММК, АО «Аммоний», ТВСЗ, ABI Product. Подобные решения также востребованы и в других отраслях: ритейле, телекоме, энергетике, нефтегазе.

Все большую популярность приобретают у заказчиков Maykor управляемые сервисы (Managed Services) . В частности, в прошедшем году компания пополнила портфель новыми контрактами по управлению инфраструктурой печати (MPS).

«Для Maykor 2017 г. стал годом уверенного роста – и по количественным, и по качественным показателям. Мы старались держать фокус на оптимизации всего комплекса бизнес-процессов, что позволило нам обеспечить оптимальную стоимость и повысить качество наших услуг. В целом мы в Maykor, занимая стабильное положение на рынке российского аутсорсинга, стремимся воплощать инновационные подходы в нашей отрасли, потому что в наш цифровой век именно с помощью них получается добиваться искомой добавленной ценности для наших клиентов и партнеров», – отметил Сергей Сульгин, президент Maykor.

В 2017 г. Maykor в рамках корпоративной программы трансформации провела ряд внутренних преобразований: был модернизирован контакт-центр и внедрена технология искусственного интеллекта в систему клиентского сервис-деска. Серьезных результатов удалось достичь в развитии собственной автоматизированной системы управления работами, которая была преобразована в полнофункциональное WFM-решение (Workforce Management System). Все это позволило компании удерживать высокий уровень сервиса во всех регионах России.

Количество сотрудников на конец 2017 г. составило более 6,2 тыс. человек, и при такой численности фокусом работы с персоналом стал запуск комплексных программ удержания и мотивации, повысивших привлекательность компании как работодателя.