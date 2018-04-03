Acer представила финансовый отчет за 2017 год

Acer представила утвержденные советом директоров результаты 2017 финансового года и четвертого квартала 2017 года. Приведенные в них данные демонстрируют стремление компании к оптимизации существующих процессов и инвестированию в будущее персональных компьютеров и новые бизнес-направления.

Компания Acer отчиталась о консолидированной выручке за полный 2017 год в размере 237,28 млрд тайваньских долларов, что на 2% выше, чем в прошлом году. Валовая прибыль составила 25,36 млрд тайваньских долларов с самой высокой за 14 лет маржой — 10,7%. Операционная прибыль достигла максимума за последние 7 лет, составив 3,67 млрд тайваньских долларов с маржой 1,5%, что втрое больше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила 2,82 млрд тайваньских долларов, прибыль на акцию — 0,93 тайваньских доллара.

В IV квартале 2017 года компания Acer продемонстрировала консолидированную выручку в размере 67,04 млрд тайваньских долларов, которая увеличилась на 8,7% в годовом выражении. Валовая прибыль достигла 7,15 млрд тайваньских долларов с маржой 10,7%. Операционный доход достиг 1,29 млрд тайваньских долларов с маржой 1,9%, самой высокой за последние 7 лет. Чистая прибыль за четвертый квартал 2017 года составила 1,06 млрд тайваньских долларов, прибыль на акцию — 0,35 тайваньского доллара.

Компания Acer зарегистрировала в 2017 году 380 технологических патентов, войдя в первую пятерку тайваньских компаний с наибольшим числом новых патентов. Этим компания демонстрирует приверженность к расширению ассортимента своих продуктов на всех рынках и завоеванию новых сегментов.

Стремясь обеспечить равномерное распределение средств среди акционеров, Совет директоров утвердил выплату дивидендов в размере 0,7 тайваньских доллара на акцию из чистой прибыли. Acer проведёт ежегодное общее собрание 15 июня 2018 года в Тайбэе.