Huawei Consumer Business Group представила результаты 2017 года

Huawei опубликовала данные финансового отчета за 2017 год, который свидетельствует об устойчивом росте бизнеса. Суммарная годовая выручка компании составила 603,6 миллиарда юаней (92,5 миллиарда долларов США по курсу на конец года). Это на 15,7% превысило результат 2016 г. Чистая прибыль достигла 47,5 миллиардов юаней (7,3 миллиарда долларов), что на 28,1% больше, чем годом ранее.

Бренды Huawei и Honor, входящие в потребительское направление бизнеса Huawei, стремительно развиваются, увеличивая доли в своих сегментах рынка смартфонов. В 2017 году Huawei Consumer Business Group отгрузила в общей сложности 153 миллиона смартфонов (включая бренд Honor) и добилась годовой выручки 237,2 миллиарда юаней (36,4 миллиарда долларов), что на 31,9% больше, чем годом ранее.

В 2017 году стратегия двух брендов позволила Huawei продолжить завоевание рынка. Вместе бренды Huawei и Honor предлагают наиболее полный ассортимент продуктов. Сосредоточившись на создании новых функций и обеспечении комфорта использования, бренд Huawei достиг особенных успехов в верхнем ценовом сегменте рынка. В свою очередь бренд Honor стремится завоевать сердца молодежи по всему миру, оставаясь в большей степени онлайн-брендом.

Флагманские продукты Huawei — смартфоны серий P и Mate стали хитами бренда, усилив влияние Huawei в премиальном сегменте рынка. Суммарное количество отгруженных смартфонов Huawei P10 и Huawei Mate 9 превысило 20 миллионов штук.

Серии Huawei nova и две флагманские серии Honor (V и цифровая флагманская серия) продолжают усиливать свои позиции благодаря сочетанию технологий и дизайна. Они стали законодателями моды для молодых людей, уделяющих внимание стилю, и получили широкий отклик у потребителей по всему миру.

Прошедший год стал прорывным и для смартфонов Huawei и Honor среднего ценового сегмента. Комбинация производительности и конкурентной цены стала залогом быстрого полномасштабного роста продаж.

Вместе бренды Huawei и Honor заняли более 10% глобального рынка смартфонов. Компания Huawei прочно обосновалась в тройке крупнейших производителей смартфонов в мире.

Глобальная узнаваемость брендов выросла с 81% в 2016 году до 86% в 2017 г. За пределами Китая узнаваемость выросла с 64 до 74%. Число пользователей, рассматривающих вариант покупки устройства Huawei, на рынках за пределами Китая выросло за год на 100%, что позволило компании впервые войти в тройку ведущих глобальных вендоров.

Компания Huawei (включая бренд Honor) заняла крупнейшую долю рынка смартфонов в Китае. Huawei стал самым часто рекомендуемым брендом смартфонов в Китае и первым китайским брендом, завоевавшим эту позицию. Эта награда была присвоена Huawei лидирующим рейтинговым агентством Китая Chnbrand на основе исследования China Net Promoter Score Index (C-NPS).

Смартфоны Huawei получили положительные отзывы в странах Европы, включая Германию, Финляндию, Данию, Испанию и Италию, где значительно увеличилась доля рынка и повысилась репутация бренда. В ряде стран Huawei занял второе место в списке наиболее известных брендов смартфонов.

В Тихоокеанском регионе Huawei добился выдающихся результатов в Японии, Малайзии и Таиланде, где доли рынков компании продолжают расти. В ключевых странах, таких как Япония, популярность бренда удвоилась.

В Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке продажи смартфонов Huawei показали устойчивый рост, завоевав более 15% рынка. В ключевых странах этих регионов, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Южную Африку, Мексику и Колумбию, Huawei вошел в тройку самых популярных брендов, при этом разрыв с лидерами рейтинга продолжает сокращаться.

Потребительское направление бизнеса Huawei ставит своей целью повышение повседневного комфорта использования умных устройств. Компания концентрирует внимание на создании умных продуктов, полезных и удобных мобильных сервисов, трансформации маркетинговых каналов и совершенствовании обслуживания клиентов.

В области инноваций Huawei фокусируется на практических потребностях пользователей и самых распространенных сценариях использования смартфонов. Компания применяет технологии искусственного интеллекта (ИИ), чтобы улучшить характеристики продуктов, и разрабатывает интеллектуальные устройства, способные по-настоящему понимать своих «хозяев». В октябре 2017 года Huawei представила серию смартфонов Mate 10, ставшую значительной вехой в развитии мобильных технологий. Эта модель — первый большой шаг на пути от смартфонов к интеллектуальным устройствам.

Интерфейс EMUI 8.0 использует интеллектуальные технологии, чтобы избежать снижения быстродействия ОС Android с течением времени, позволяя смартфонам оставаться быстрыми весь срок эксплуатации.

Развиваются и каналы розничных продаж. В декабре 2017 года Huawei имела более 45 000 розничных магазинов по всему миру, что на 10% больше, чем годом ранее. Компания продолжает концентрироваться на создании простого, привлекательного и вдохновляющего опыта, делая упор на качество продуктов. Среди достижений 2017 года в этом направлении стоит упомянуть открытие премиальных магазинов в Италии, Малайзии, Таиланде и многих других странах, позволившее довести общее число торговых точек такого формата по всему миру до 3000. За год рост их количества составил 200%.

Huawei непрерывно расширяет покрытие сервисного обслуживания, включая новые регионы и внедряя новые формы взаимодействия, чтобы обеспечить пользователям максимально удобное и персонализированное обслуживание.

Офлайн сервис: по состоянию на 4 квартал 2017 года потребительское подразделение Huawei имело более 1400 сервисных центров в 105 странах и регионах, включая около 800 фирменных сервисных магазинов. Фирменные магазины предлагают список базовых услуг по ремонту. Пользователи могут приходить туда лично, вызвать мастера на дом или отправить своё устройство по почте. В фирменных магазинах также доступны дополнительные сервисные услуги, такие как страхование экрана, расширенная гарантия и трейд-ин.

Онлайн сервис: онлайн обслуживание клиентов доступно теперь в 111 странах и регионах на 65 языках. Пользователи могут связаться с поддержкой по телефонной горячей линии, по интернету, в социальных сетях, по электронной почте и с помощью различных модулей самообслуживания, что позволяет им выбрать наиболее удобный, быстрый и эффективный способ взаимодействия. В 2017 году Huawei приняла 329 запросов от пользователей на локальную оптимизацию продуктов и сервисов.

В 2017 году представлен процессор Kirin 970, получивший выделенный модуль нейронных вычислений (Neural Network Processing Unit). На этих процессорах построены смартфоны серии HUAWEI Mate 10, что помогает им преодолеть традиционные ограничения вычислительной производительности, и закладывает фундамент для нового уровня взаимодействия человека и электронных устройств.

Процессор Kirin стал основой для экосистемы HiAI. Построенная на основе успешного опыта Huawei в применении технологий ИИ в чипах, устройствах и облачных сервисах, эта экосистема интегрирует процессоры Kirin, интерфейс EMUI и ИИ сервисы в интеллектуальную мобильную вычислительную платформу. Платформа открыта для разработчиков и партнеров во многих странах мира, что стимулирует рост количества приложений, использующих возможности искусственного интеллекта.

Отгрузки планшетов Huawei продемонстрировали рост на 40% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на общее ослабление рынка. Это позволило Huawei войти в тройку крупнейших производителей планшетов мира.

Выпущено второе поколение планшетов MateBook, а модель MateBook X завоевала серию высших наград на выставке CES Asia, среди которых «Лучший ПК или планшет» и «Best Experience» за дизайн и высокую производительность.

В потребительском подразделении Huawei уверены, что успех продуктов полностью зависит от удовлетворенности пользователей. Учитывая это, в 2018 году компания будет и дальше развивать инновации в ключевых направлениях, включая искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальность, чтобы быть в авангарде эволюции от смартфонов к интеллектуальным устройствам.