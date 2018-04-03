Huawei объявила о запуске первой в России OpenLab Moscow

Huawei, китайский поставщик инфокоммуникационных решений, объявил об открытии OpenLab Moscow – демо-центра и лаборатории, предназначенной для организации совместной работы инженеров компании и ее партнеров и заказчиков с целью разработки, кастомизации и тестирования новых технологических решений. Московская OpenLab стала десятой по счету лабораторией Huawei в мире. В планах компании к 2020 г. увеличить количество подобных центров до 20, вложив в этот глобальный проект более $200 млн.

Основной целью OpenLab является создание технологической экосистемы, в рамках которой партнеры компании получат возможность использовать инженерные ресурсы Huawei, а также разрабатывать и тестировать корпоративные решения на стороне вендора. Подобный подход является одной из ключевых особенностей лаборатории и наиболее полно отвечает потребностям заказчиков. На сегодняшний день в нее входит 51 российская компания. С 23 из них начата активная проектная работа.

Партнерская программа Huawei OpenLab подразумевает получение удаленного доступа к лаборатории по модели LaaS (Lab-as-a-Service). Например, партнеры могут провести интеграцию и тестирование облачного дата-центра и отраслевых приложений при поддержке инженеров Huawei. В целом, участие в проектах OpenLab открывает доступ к имеющимся в наличии ресурсам вендора. На сегодняшний день компания является одной из крупнейших по количеству инженеров и разработчиков – более 80 тыс. человек в мире.

Среди ключевых направлений Huawei OpenLab – финансовый сектор, транспорт, энергетика, нефтегазовая отрасль, общественная безопасность, осуществляемая в рамках проекта «умный город». Демонстрационный центр дает возможность еще на этапе обсуждения и планирования получить представление о том, как будет выглядеть проект в реальной жизни после его завершения.

«Компания Huawei стремится стать лучшим партнером для построения цифрового общества, интеллектуального социального развития и индустриальной цифровой трансформации, – сказал Эйден У (Aiden Wu), генеральный директор Huawei в России. – Наша стратегия – это развитие платформы и экосистемы, инвестиции в новые технологии, такие как облачные вычисления, интернет вещей, большие данные, мобильная широкополосная связь, программно-определяемые сети и другие перспективные направления, позволяющие создавать открытую, гибкую и безопасную ИКТ-инфраструктуру. Выстраивая экосистему и плотно взаимодействуя с партнерами, мы помогаем нашим заказчикам добиваться успеха в цифровой трансформации».

«Я уверен, что Huawei OpenLab вызовет большой интерес как у наших заказчиков, так и у партнеров, интеграторов и независимых поставщиков программного обеспечения. Совместно мы будем создавать open-source решения, расширяя возможности наших партнеров за счет использования наших экспертных знаний и лучших мировых практик, – сказал Сяо Хайцзюнь (Xiao Haijun), генеральный директор Huawei Enterprise Business Group в России. – Способствуя развитию российских разработчиков, подобное взаимодействие будет наиболее полно соответствовать потребностям и реалиями рынка в текущих условиях, а также иметь синергетический эффект для всех участников. Для компании Huawei это не просто проект, а долгосрочная инвестиция в российский IT-рынок, интеллектуальный вклад в цифровизацию экономики страны».

Среди российских партнеров Huawei OpenLab – IBS, SAP, ALPHAOPEN, Accenture, ATM, Business Climate, Diasoft, GridGain, ICBcom, ISS, NCore, starc., Unilight, Urban Innovation Group, «Ай-Теко», «Индемит», «Инфосистемы Джет», «Крок», «Ланит-Интеграция», «Протей», «Техносерв», ЦИЭКС, «Центр Финансовых Технологий».