«Лаборатория Касперского» организует образовательные курсы для бизнесменов и топ-менеджеров

«Лаборатория Касперского» запустила новую образовательную инициативу в рамках проекта Kaspersky Academy. Теперь эксперты компании читают специальные курсы по кибербезопасности для представителей бизнеса. Первым подобным опытом стал курс в рамках годовой программы Executive MBA совместно с Дальневосточным федеральным университетом.

Программу «Бизнес в Азии: создание и продвижение» совместно проводят Дальневосточный федеральный университет, Национальный университет Сингапура и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. В рамках программы свои курсы читают профессора ведущих бизнес-школ и другие эксперты из США, Китая и Сингапура.

Сегодня кибербезопасность становится важным аспектом генерации прибыли наряду с управлением проектами, финансовыми инструментами и операционной эффективностью бизнеса. Поэтому организаторы программы включили в нее подобный курс.

Аудитория программы — топ-менеджеры и бизнесмены. Эксперты «Лаборатории Касперского» знакомят их с актуальными угрозами кибербезопасности, рассказывают про главные методы защиты компании от кибератак и про основы личной информационной безопасности руководителя. Особое внимание в рамках курса уделяется финансовому аспекту. Эксперты, основываясь на результатах многолетних масштабных исследований, демонстрируют прямую зависимость ущерба для бизнеса от скорости и эффективности реакции на инциденты, а также целесообразность инвестиций в информационную безопасность. Практическая часть включает финальные тесты и прохождение тренинга Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS).

«Основная идея проекта в том, что кибербезопасность — это не стихия, которой невозможно управлять, а бизнес-процесс, который нужно выстроить, если хочешь создать успешную компанию. Поэтому мы создали курс, в котором учим топ-менеджмент основам информационной безопасности. Эта программа стала уникальным опытом не только для нас, но и для всей индустрии. Обычно в рамках подобных курсов специалистов по информационной безопасности обучают менеджменту. Тут же происходит ровно наоборот. Это говорит о важном сдвиге в восприятии действительности. Логика проста: чем лучше компания защищена, тем больше её прибыль. Просто потому, что не приходится тратить огромные суммы на ликвидацию атак, ведь предотвращать инциденты всегда дешевле. Поэтому мы надеемся, что этот курс станет только первым, но при этом важным шагом в этом направлении», — сказала Ксения Гнитько, разработчик образовательных программ «Лаборатории Касперского», автор и преподаватель курса.