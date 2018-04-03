Mail.RuGroup запустила образовательную программу для людей с аутизмом

Mail.Ru Group запустила в московском технологическом колледже №21 образовательную инициативу, основанную на экспериментальной программе. Занятия в колледже проводят эксперты Mail.RuGroup– практикующие разработчики, которые делятся с ребятами своим опытом работы над реальными проектами. Также в обучении участвуют психологи. Уже есть первые результаты: студенты освоили основы HTML и умеют делать простую верстку веб-страниц. По итогам обучения они смогут начать строить карьеру в IT: стартом может стать позиция верстальщика веб-сайтов или тестировщика мобильных приложений.

С программой обучения детей с РАС программированию в московском технологическом колледже №21 можно ознакомиться на сайте, разработанном студентами с РАС.

Об опыте обучения студентов сотрудники Mail.RuGroup в партнерстве с фондом содействия решению проблем аутизма в России «Выход» расскажут 6 апреля на круглом столе «Люди с аутизмом в цифровом мире: образование и профессия». Представители обсудят перспективы социальной интеграции людей с РАС в России, а также выскажут свое мнение об их профессиональной реализации на пленарном заседании.

Специалисты фонда имеют большой опыт в этой сфере: они уже много лет информируют общество о диагнозе «аутизм», а также взаимодействуют с государством, обществом, научным сообществом и семьями людей с РАС, чтобы совместными усилиями помочь этим людям в социальной адаптации.

«В IT-компаниях есть позиции, где требуется высокая точность и безошибочность операций. Многие люди с аутизмом могли бы с успехом выполнять такую работу. Однако пройти собеседование или сдать экзамен таким людям бывает сложно, их социальные навыки сильно отличаются от того, к чему мы привыкли. Мы с коллегами из Mail.RuGroup проанализировали ситуацию и поняли, что ее можно и нужно менять. Среди людей с расстройствами аутистического спектра немало тех, у кого есть будущее в IT-индустрии, и мы должны создать условия, в которых они смогут реализовать свой профессиональный потенциал», –Авдотья Смирнова, глава фонда «Выход».