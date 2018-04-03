«Петербургский цифровой форум 2018» приглашает к участию 18-19 апреля 2018 года

В период с 18 по 19 апреля 2018 г. в Санкт-Петербурге пройдет «Петербургский цифровой форум 2018» (далее – Форум), посвященный вопросам построения в России цифровой экономики как драйвера развития бизнеса и государства.

Форум станет площадкой для совместной работы бизнеса и государственных структур по развитию цифровой экономики в Российской Федерации, а также внедрения российских городов в национальную и мировую цифровую среду. Особое внимание на Форуме будет уделено кадрам как основе цифровой экономики, развитию новых навыков у персонала, как в бизнесе, так и в государственных структурах, перепрофилированию кадров.

К участию в Форуме приглашены руководители Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, а также руководители органов власти регионов России. Кроме того, к участию в деловой программе в качестве спикеров приглашены руководители крупнейших российских и транснациональных корпораций: Сбербанк, Alibaba Group, Google, Yandex, РВК, «Роснано», «Объединенная судостроительная корпорация», «Технониколь», «Ростех», «Северсталь», «Объединенная авиастроительная корпорация», ВТБ, «Газпромнефть» и др.

В рамках Форума состоится подписание ряда международных соглашений.

Основные секции Форума (и темы дискуссий): бизнес до и после цифры. Инструменты и технологии эффективного бизнеса в условиях цифровой экономики (нейросети, искусственный интеллект, большие данные, самоуправляемый транспорт, мобильная коммерция, умный дом, BIM и мониторинг, блокчейн, изменение моделей взаимодействия с клиентами и партнерами. Панельные дискуссии и доклады в отраслях недвижимости и строительства, нефтегазового сектора, промышленности и ритейла); цифровые финансы. Будущее финансовых институтов, открытые API, цифровизация финансовых услуг, платежные сервисы, сотрудничество со стартапами и технологическими компаниями, мобильные технологии, искусственный интеллект, роботизация, биометрия, распределенные реестры, облачные технологии, криптовалюта; Цифровые кадры. Будущее университетов, человеческий капитал, компетенции, переобучение, трансформация рынка труда, новая образовательная среда; информационная безопасность в условиях цифровой экономики.

Безопасность критической инфраструктуры: ждать ли актов кибертерроризма. Безопасность мобильных устройств – в чьих руках наши смартфоны? Личные данные граждан – чьи они. Баланс выгоды и рисков при обработке личных данных; цифровой город. Технологии, сценарии и проекты цифровой трансформации. Умный транспорт. Технологии M2M. Интеллектуальное видеонаблюдение. Национальный проект «Формирование комфортной городской среды». Единая информационная среда контроля и надзора в сфере ЖКХ. Цифровое здравоохранение. Электронные государственные сервисы для граждан; конференция «Цифровой и безопасный регион: от технологий к новому качеству жизни населения». Вопросы обеспечения общественной безопасности и условия создания комфортной и безопасной городской среды в масштабах целого региона. Практика, опыт, ошибки и успехи создания АПК «Безопасный город» в регионах.

Формат мероприятия позволит каждому гостю принять участие в общей дискуссии, обменяться опытом с экспертами, представителями федеральных и региональных органов власти субъектов Российской Федерации, главами органов местного самоуправления, а также представителями крупных организаций, уже являющихся участниками взаимодействия в новой цифровой среде.

Сайт форума http://petersburg.digital/; Telegram-канал: @spbdf