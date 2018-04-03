«Яндекс» запустил обучающий курс по разработке ПО для беспилотников

«Яндекс» объявил о том, что в Школе анализа данных появился курс «Self-driving cars», который посвящён разработке программного обеспечения беспилотных автомобилей. Слушатели курса узнают, как устроена программная архитектура автомобиля и какие подходы в ней используются, а также попробуют свои силы в реальных проектах.

Впервые «Яндекс» продемонстрировал прототип беспилотного автомобиля весной 2017 года. В феврале 2018 его испытали на улицах города: поездка по заснеженной Москве прошла полностью в автоматическом режиме. Самое главное в беспилотнике — программное обеспечение, которое позволяет машине соблюдать правила, пропускать пешеходов и избегать аварий. Слушатели курса узнают, как автомобиль распознаёт объекты, предсказывает поведение других участников дорожного движения, принимает решения и просчитывает траекторию движения.

Набор в Школу анализа данных откроется 5 апреля, заявку можно отправить до 10 мая. Для поступления необходимо пройти несколько этапов отбора: онлайн-тестирование и письменный экзамен по математике и программированию, а также собеседование с кураторами и преподавателями Школы.

Школа анализа данных — это двухгодичная образовательная программа. Занятия ведут сотрудники «Яндекса», а также преподаватели российских и зарубежных университетов. Во время обучения или по его окончании студенты могут пройти стажировку в «Яндексе».

Школа готовит квалифицированные кадры для IT-компаний и позволяет получить образование по тем разделам компьютерных наук, которые обычно не входят в программу университетов.

Школа была открыта в Москве в 2007 году и за десять лет подготовила более шестисот IT-специалистов: разработчиков, аналитиков и исследователей. Филиалы Школы открыты в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске, готовится к открытию филиал в Тель-Авиве.