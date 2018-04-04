GFI Software представила новый пополняемый портфель ПО для малого и среднего бизнеса

GFI Software запустила GFI Unlimited, новую модель подписки, которая обеспечивает малому и среднему бизнесу доступ ко всему необходимому ПО для связи и сетевой безопасности по единой фиксированной цене. Благодаря данному инновационному подходу партнеры GFI могут предложить своим клиентам незаменимое технологическое решение и обеспечить своим компаниям стабильное и прогнозируемое повышение дохода.

«Сегодня многие компании вынуждены работать в условиях ограниченного бюджета и самостоятельно выбирать из множества продавцов, предлагающих технологические решения для ведения бизнеса, – сказал Скотт Брайтон, генеральный директор GFI Software. – Наш ответ на этот вызов – GFI Unlimited. Мы инвестируем миллионы в формирование каталога программного обеспечения, который будет доступен по единой фиксированной цене».

Единая экономичная подписка GFI Unlimited открывает доступ к целому обширному портфелю ПО. На данный момент он составляет более десятка решений в сфере связи и сетевой безопасности. Кроме того, в каталог постоянно добавляется новая продукция.

«Сегодня малому и среднему бизнесу становится все сложнее справляться с актуальными задачами: от противодействия угрозам безопасности и соблюдения нормативных требований, таких как GDPR, до поддержания необходимого качества коммуникации, требования к которому постоянно меняются, – сказал Йоханнес Камлеитнер, старший вице-президент и директор по прибыли GFI Software. – Благодаря GFI Unlimited наши партнеры способны помочь малому и среднему бизнесу быстрее расширяться и упрощать свои ИТ-системы для эффективной работы в постоянно меняющемся ИТ-пространстве, и при этом повышать собственный партнерский доход».

Подписка GFI Unlimited уже доступна. На данный момент она включает: GFI OneGuard, GFI OneConnect, GFI LanGuard, GFI WebMonitor, GFI Archiver, GFI MailEssentials, GFI FaxMaker, GFI EndPointSecurity, GFI EventsManager, Kerio Connect, Kerio Control и Kerio Operator. Стоимость составляет от $24 / €21,60 / £19,20 за пользователя при приобретении годовой подписки. В стоимость подписки входит техническая поддержка для всех продуктов.