«Техносерв» принял участие в корпоративной образовательной программе ОАК

«Техносерв» объявил о проведении образовательной программы, в рамках которой специалисты компании поделились опытом создания платформы предиктивной аналитики со слушателями корпоративной образовательной программы «Цифровая трансформация» для компании «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).

Московской школой управления «Сколково» совместно с «Центром стратегических разработок Северо-Запад» была создана и запущена интегрированная образовательная программа для ОАК. Она нацелена на подготовку руководящего состава для управления и организации процесса цифровой трансформации в корпорации.

Главные задачи программы: сформировать общее видение и выработать общий язык для запуска и проведения цифровой трансформации в корпорации, проработать базовые концепции и модели для разработки и внедрения инициатив цифровой трансформации в корпорации; сформулировать конкретные цели по каждому направлению и наметить шаги по их реализации на следующий год.

Участники программы – руководители среднего звена в области технологий и инженерных разработок из различных организаций авиационной отрасли. Средний возраст участников – 35 лет, количество участников – 50 человек. Программа состоит из 5 модулей, включая выездной модуль в Германию для знакомства с лучшими практиками в области цифровой трансформации.

В настоящее время проходит четвертый модуль корпоративной образовательной программы «Цифровая трансформация», который посвящен гибким методологиям управления проектами, интеграции инструментов в единую систему и внедрению методологий управления данными.

В рамках этого курса перед участниками программы выступили эксперты компании «Техносерв» – менеджер по развитию центра компетенций больших данных Ольга Зуева и архитектор центра компетенций больших данных Антон Боженко.

Доклад был посвящен теме методологии построения эффективных процессов управления данными (Data Governance) как обязательной составляющей цифровой трансформации бизнеса. В рамках доклада эксперты рассказали о целях и выгодах внедрения процессного подхода работы с данными, возможностях применения, подходах к реализации, мировом и российском опыте, а также о необходимых условиях и частых ошибках при реализации проектов «Управления Данными».

Также был рассмотрен ряд примеров применения больших данных для повышения экономической эффективности организаций промышленной, телекоммуникационной, финансовой и транспортных отраслей.