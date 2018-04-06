Oracle оказался лидерах магического квадранта Gartner по решениям Identity Governance and Administration

Oracle объявила о позиционировании в сегменте лидеров в магическом квадранте Gartner по решениям администрирования и управления идентификационными данными (2018 «Magic Quadrant for Identity Governance and Administration», IGA) – уже пятый раз подряд. Oracle считает, что эта высокая оценка еще раз подтверждает конкурентные преимущества и инновационность облачных сервисов информационной безопасности, которые компания выпустила за последний год, и ее способность помогать предприятиям лучше интегрировать решения безопасности для управления своим бизнесом.

«Безопасность и управление доступом быстро стали одной из наиболее значимых областей, на которые предприятия должны обращать внимание, чтобы быть успешными и поддерживать свою деятельность, а управление идентификационными данными является критически важным, основополагающим шагом для любого предприятия для укрепления позиций в области информационной безопасности, – отметил Эрик Ольден, старший вице-президент Oracle и генеральный менеджер направления безопасности и управления доступом. – За последний год корпорация Oracle значительно расширила возможности своих решений, чтобы помочь предприятиям анализировать, устранять инциденты безопасности, управлять ими, используя возможности автономных систем обеспечения безопасности. Мы и далее будем стремиться предлагать доверенную идентификационную инфраструктуру и портфолио решений, чтобы помочь предприятиям обеспечить информационную безопасность бизнеса».

Согласно Gartner, «лидеры сегмента IGA предоставляют комплексный набор инструментов для администрирования и управления идентификационными данными и доступом пользователей. Эти поставщики успешно сформировали значительную клиентскую базу и поток доходов, а также имеют высокие рейтинги жизнеспособности и устойчивый рост выручки. Лидеры также демонстрируют превосходное видение и исполнение ожидаемых заказчиком требований, связанных с технологией, методологией или средствами доставки. Лидеров обычно характеризует удовлетворенность клиентов возможностями IGA и/или соответствующими сервисами и поддержкой».

В декабре Oracle анонсировала первый облачный сервис управления идентификационными данными для гибридных облачных сред, который будет полностью интегрирован и совместим с SaaS-приложениями Oracle, портфолио Oracle Identity Security Operations Center (Identity SOC) (включая сервисы Oracle Identity Cloud Service и Oracle CASB Cloud Service), а также Oracle Management Cloud. Кроме того, корпорация Oracle расширила возможности управления учетными данными пользователей в Oracle Identity Cloud Service посредством интеграции с Oracle Marketing Cloud и Oracle Data Cloud.

Интегрированный комплекс решений безопасности Oracle из портфолио Oracle Identity SOC и Oracle Management Cloud призван помочь предприятиям прогнозировать, обнаруживать, минимизировать и устранять угрозы информационной безопасности, а также помогать в устранении проблем производительности приложений и ИТ-инфраструктуры. Интегрированный комплекс Oracle использует искусственный интеллект для анализа единого набора данных, состоящего из полного спектра данных систем обеспечения информационной безопасности и данных оперативной телеметрии, а также для автоматизированного устранения угроз и их последствий. Он позволяет заказчикам быстро адаптировать свои системы защиты, силы и средства в соответствии с изменением ландшафта рисков. Это приложение с использованием машинного обучения потенциально может помочь предотвратить атаки, уменьшить «окно обнаружения» с нескольких месяцев до нескольких минут, быстрее устранить нарушения безопасности и сбои в функционировании.