«АМДтехнологии» построила самый высокий холодильный центр в Европе

«АМДтехнологии» построила и ввела в эксплуатацию самый высоко расположенный холодильный центр в Европе. Он находится в ММДЦ «Москва-Сити» в Деловом комплексе «Федерация», блок А, 87 этаж, на высоте 320 метров.

Созданный холодильный центр предназначается для круглогодичного снабжения холодом систем кондиционирования и выработки тепла для догрева воды системы ГВС в теплый период, а также для получения горячей воды в переходный период для теплоснабжения фанкойлов. Холодопроизводительность станции в летнем режиме составляет 2,5 тыс. кВт; в зимнем режиме (режиме «свободного холода») - 840 кВт.

Уникальность реализации проекта связана с высотой, на которую необходимо было поднять основное оборудование холодильного центра. Подъем производился с наружной стороны небоскреба. Для производства этих работ была спроектирована, изготовлена и смонтирована специальная выносная площадка, с помощью которой основное оборудование было поднято в зону производства работ, на высоту 320 метров (87 этаж). В состав основного оборудования холодильного центра входят: два чиллера внутренней установки Cofely Quantum холодопроизводительностью 950 кВт, два тепловых насоса Cofely Spectrum холодопроизводительностью 300 кВт, теплопроизводительностью 434 кВт, четыре конденсатора и четыре сухих охладителя Cabero.

Общий вес основного оборудования, поднятого в зону холодильного центра, составил более 30 тонн. Также стоит отметить, что в проекте были выполнены общестроительные работы и внедрена система диспетчеризации холодильного центра.

«По итогам реализации проекта заказчик получил систему, которая позволяет не только решить задачу с микроклиматом, но также существенно снизить расход электроэнергии за счет использования энергосберегающих технологий. Так, например, одна только рекуперация позволила снизить коммунальные платежи примерно на 30%» – сказал генеральный директор компании «АМДтехнологии» Максим Сохань.

По его словам, созданный холодильный центр позволяет управлять климатом на верхних этажах здания — с 81-го до 95-го — отдельно от остальной башни. Подобная модульность была крайне важна. Во-первых, потому что верхние этажи предназначены для апартаментов, а значит люди там будут находиться круглосуточно. У них должно быть автономное управление кондиционированием и вентиляцией. Во-вторых, это позволяет использовать технические этажи для реализации процессов охлаждения за счет фрикулинга и нагрева за счет рекуперации.