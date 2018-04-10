Экс-директор по развитию бизнеса столичного «Мегафона» займется оборудованием для маркировки и прослеживания в ЦРПТ

Сергей Протасов назначен на должность руководителя направления «Производство, локализация, продажи и обслуживание оборудования» Центра развития перспективных технологий.

Первоочередными задачами Сергея на новом месте станут увеличение объема продаж оборудования для маркировки и прослеживаемости, а также построение системы обслуживания и поддержки клиентов центра.

«Перед командой Центра развития перспективных технологий стоят амбициозные задачи, которые необходимо решать в условиях жестких дедлайнов и без «лицензии» на ошибки. Мне близка такая философия работы и я рад присоединиться к команде центра», – сказал Сергей Протасов.

До прихода в ЦРПТ Сергей более 10 лет работал в компании «Мегафон». За четыре года работы в Дальневосточном филиале компании прошел путь от менеджера по маркетингу до руководителя службы. В 2010 г. назначен руководителем службы маркетинга Северо-Западного филиала. В 2012 г. возглавил коммерческое направление Северо-Западного филиала компании, где руководил коммерческими подразделениями региональных отделений по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Костромской, Тверской, Ивановской, Смоленской, Ярославской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Республики Карелия. Позже занимал должность Директора по развитию бизнеса на массовом рынке Северо-Западного филиала, в 2014 г. – директор по развитию бизнеса на массовом рынке столичного филиала.