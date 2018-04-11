Сервисная выручка в московской рознице Tele2 увеличилась в два раза

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, вдвое увеличил выручку от продажи дополнительных неоператорских сервисов в столичной розничной сети по итогам первого квартала 2018 г. Чаще всего абоненты совершали денежные переводы, приобретали авиа- или ж/д билеты и страховали технику.

В 2017 г. Tele2 запустила ряд неоператорских сервисов в своей розничной сети, которые оказались востребованы клиентами компании. В первом квартале 2018 г. выручка от продажи финансовых услуг выросла в 2,5 раза, страховок – в 2,2 раза, а доходы от продажи авиа- и ж/д билетов удвоились.

Среди финансовых сервисов, доступных посетителям салонов Tele2, наиболее востребованными в отчетный период оказались денежные переводы. Средняя сумма перевода составила 9,5 тыс. руб. Среди направлений, куда клиенты осуществляли переводы, лидируют страны СНГ и Прибалтики.

Вторым по популярности среди дополнительных сервисов стало страхование. Средняя стоимость оборудования, для которого приобретался страховой полис, – 8 тыс. руб.

Еще одним направлением, генерирующим выручку, является сервис по продаже билетов, причем авиабилеты в три раза популярнее, чем железнодорожные. Среди авианаправлений лидируют Турция, Греция, Египет и Доминиканская Республика, среди железнодорожных – страны СНГ.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «Tele2 активно развивает свою розничную сеть в Москве и Московской области – сегодня она включает более 370 салонов. В рамках стратегии lifestyle enabler оператор создает для своих абонентов наиболее комфортные условия, планомерно расширяет набор неоператорских сервисов в салонах мобильной связи. Это генерирует дополнительный трафик, который впоследствии трансформируется в продажи и рост выручки. Tele2 работает с лидерами в своей сфере, такими как AliExpress, ВТБ, "Юнистрим", "Столото". Именно благодаря этому выбору мы наблюдаем значительный рост выручки от продаж сервисных услуг, что говорит об успешности стратегии Tele2 в развитии собственной розничной сети».