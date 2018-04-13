Исследование VMware: двигатель цифровой трансформации — сотрудники

VMware, разработчик программного обеспечения для виртуализации, представил ежегодный отчет о состоянии технологий для создания цифровых рабочих пространств и их влиянии на бизнес. Результаты проведенного исследования говорят о том, что сотрудники в России, наделенные возможностями, — например, удаленным доступом к предпочитаемым приложениям для работы, в 11 раз чаще отмечают рост личной продуктивности и тратят на ручные операции на 14,5% меньше времени.

Опрос 2 158 директоров по информационным технологиям и конечных бизнес-пользователей проводился совместно с Forbes Insights в сентябре 2017 г. в 16 странах мира (включая 1 107 участников из 10 стран региона EMEA). Полученные данные свидетельствуют о том, что ИТ-директора понимают: эффективность цифровых технологий и приложений зависит от тех, кто ежедневно их использует. В России, по сравнению с обычными сотрудниками, пользователи, вооруженные цифровыми инструментами, в три раза чаще говорят о том, что приложения ускоряют процесс принятия решений (75% против 24%).

По данным исследования, возможность пользоваться современными технологиями напрямую влияет на эффективность бизнеса. Большинство директоров по информационным технологиям (89%) считают, что, предоставив сотрудникам такую возможность, они смогут увеличить доходы на 5% всего за три года.

Дополнительные права и полномочия также улучшают взаимодействие между сотрудниками (готовность к совместной работе выше на 15% по сравнению с обычными сотрудниками). Еще одно свидетельство того, что цифровая революция — это прерогатива конечных пользователей, заключается в том, что они приобретают приложения для работы самостоятельно. Каждая пятая программа для бизнеса, используемая в повседневной работе компаний региона EMEA, куплена и установлена сотрудником.

«Одна из самых серьезных перемен в бизнесе заключается в том, что высокоэффективные технологии теперь находятся в руках обычных сотрудников. Приложения являются важнейшей частью их повседневной работы, они помогают им быстро и эффективно решать бизнес-задачи, — говорит Александр Василенко, глава представительства VMware в России и СНГ. — Сегодня организации всеми силами стремятся получить конкурентное преимущество с помощью технологий. Чтобы сотрудники были вовлечены в работу и демонстрировали максимальную эффективность, необходимо обеспечить их доступом к любой информации по запросу, а также создать корпоративную культуру, основанную на принципах доверия, удобства и сотрудничества».

Обслуживающий экипаж Lufthansa Cargo, дочерней компании авиагрузоперевозок Deutsche Lufthansa AG, при посадке на борт самолета пользуется системой Electronic Flight Bag (EFB). Благодаря ей устройства имеют простой и мгновенный доступ к аэронавигационным картам, информации об аэропорте, маршруте, прогнозе погоды и т. д. «С помощью мобильных устройств мы можем быстро сообщить сотрудникам текущую информацию, подключить новые приложения и возможности — это экономит средства компании», — сказал Свен Гартц (Sven Gartz), капитан и глава ИТ-подразделения для обслуживания полетов компании Lufthansa Cargo.

Для эффективной и успешной цифровой трансформации у сотрудников должен быть доступ к удобным приложениям, учитывающим все их потребности — в том числе, в обмене информацией, совместной работе с коллегами или в средствах управления проектами. Ответив на инициативу сотрудника проявлением доверия со стороны начальства, компании смогут создать корпоративную культуру, которая станет основой цифровой трансформации, приносящей реальную пользу бизнесу.

Сотрудники, наделенные современными технологиями, в два раза чаще называют своих работодателей лидерами в области цифровых преобразований (47% против 24%). Они в 8 раз охотнее признают, что их компания стала более привлекательным местом работы (47% против 6%).

Александр Василенко, подводя итог, отметил: «Бизнес-приложения и решения для повышения продуктивности помогают сотрудникам добиваться больших успехов и принимать более продуманные решения на основе данных, которые доступны для них по запросу. Доступ к приложениям с любого устройства — залог заметного увеличения производительности. Мы привыкли, что пользователи в организациях по умолчанию работают с приложениями "корпоративного класса". Необходимо полностью переосмыслить, как должны выглядеть такие «корпоративные» программы, — с тем, чтобы они коренным образом изменили повседневную работу каждого сотрудника».