АНО «Цифровая экономика»: нормативное регулирование цифровой экономики работает по плану

Направление «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» выполнила основные мероприятия первого квартала 2018 г. согласно утвержденным срокам с незначительными корректировками. Отчет был представлен 16 апреля Минэкономразвития, как ведомством, ответственным за направление, на заседании рабочей группы «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика».

В течение квартала эксперты центра компетенций «Нормативное регулирование» (Фонд «Сколково») и рабочая группа при АНО «Цифровая экономика» работали в направлении снятия правовых барьеров для развития цифровой экономики. По итогам работы в Правительство направлены разработанные и одобренные экспертами законопроекты, среди которых меры налогового стимулирования в ИТ-отрасли, устранение барьеров для развития финтеха, возможность страхования юрлиц онлайн.

«По итогам первого квартала можно уверенно сказать, что механизм нормативного регулирования цифровой экономики запущен. Незначительные расхождения работы с планом, которые выявлены в отчете, будут наверстаны во втором квартале», – сказал руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика», вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС Руслан Ибрагимов.