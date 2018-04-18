Maykor поможет цифровой трансформации Армении

Maykor, поставщик услуг аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, подписал меморандум о взаимодействии с фондом «Цифровая Армения». Встреча сторон состоялась 16 апреля в городе Ереване.

Ключевой задачей фонда «Цифровая Армения» является реализация программы цифровой трансформации Республики Армения, которая направлена на стимулирование внедрения ИТ во всех структурах госуправления для повышения эффективности госаппарата, а также для поддержки частного сектора. Подписанный меморандум утверждает сотрудничество Maykor и фонда «Цифровая Армения» в области решения задач по цифровизации республики в рамках проекта «Цифровая Трансформация Армении 2018-2030».

Предполагается привлечение Maykor к работе над целым рядом масштабных задач, среди которых – реализация проектов по разработке и внедрению систем управления финансами, электронной сертификации ветеринарной продукции, экологического мониторинга и контроля, а также решений для повышения уровня услуг, предоставляемых населению.

«Цифровая трансформация – это феномен, с которым каждая компания уже столкнулась или столкнется в ближайшем будущем. Деятельность Maykor в первую очередь сфокусирована на интересах деятельности заказчиков. В рамках реализации программы цифровой трансформации Республики Армения мы планируем применять инновационные инструменты, соответствующие актуальным потребностям во всех сферах деятельности государства и необходимые для улучшения качества и удобства услуг для населения», – сказал Денис Саенко, исполнительный вице-президент Maykor.

«В сегодняшних реалиях движения к всеобщей цифровой трансформации от степени и скорости цифровизации зависит развитие не только бизнеса, но и государства. Республика Армения уже достигла высокого уровня технологической зрелости и готова двигаться по пути цифровых преобразований со стремительной скоростью. Уверены, внедрение инновационных технологий повысит эффективность во всех звеньях государственного управления», – отметил Эдуард Нэрсисян, исполнительный директор фонда «Цифровая Армения».