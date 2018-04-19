Huawei провела партнерскую конференцию в Москве

Huawei, поставщик инфокоммуникационных решений, провел ежегодную «Партнерскую конференцию 2018», собрав для обсуждения локальных и глобальных тенденций в сфере IT, новых технологических решений и продуктов, перспектив развития партнерского бизнеса на российском рынке, а также деталей партнерской программы более 800 партнеров компании в России. Ключевой идеей мероприятия стал слоган Enjoy Growth. Win Together, отражающей стремление компании инвестировать в локальных партнеров для реализации совместных проектов.

Генеральный директор Huawei Enterprise Business Group в России Сяо Хайцзюнь (Xiao Haijun) представил глобальные результаты работы компании в 2017 г., отметив особый вклад в успех компании ее партнеров, на которых пришлось порядка 74% глобальной годовой выручки корпоративных продаж. Всего же подразделение корпоративных решений Huawei в 2017 году принесло компании $8,4 млрд., что на 35,1% больше, чем годом ранее.

«Корпоративный бизнес Huawei растет высокими темпами как за счет достижений наших разработчиков и инженеров, так и благодаря нашим партнерам, которые помогают реализовывать весь тот высокий технологический потенциал, заложенный в наши решения. Это особенно важно сейчас, в период бурного технологического роста и становления цифровой экономики в России, – сказал Сяо Хайцзюнь. – Мы готовы делиться с партнерами нашим опытом, технологиями и успехами в других регионах, чтобы совместно реализовывать прорывные проекты с использованием лучших мировых практик».

Huawei последовательно работает над развитием партнерского канала: инвестирует средства в обучение представителей партнеров ключевым технологическим компетенциям компании, увеличивает число партнеров и их прибыльность, предотвращает конфликты и противодействует коррупции. Так, за прошедший год Huawei потратила на работу с российскими партнерами более $2,5 млн долларов, включая обучение, сертификацию и совместный маркетинг. Число партнеров выросло более чем на 25% – сейчас продукцию и решения Huawei в России поставляют более 630 авторизованных компаний, включая 25 сертифицированных сервисных партнеров (CSP), число которых выросло за год на 32%.

«Мы намерены уже в ближайшие годы занять лидирующие позиции на рынке ИКТ России, создав экосистему, включающую в себя не менее тысячи сертифицированных партнеров. Мы понимаем всю важность инвестиций не только в технологии, но и в сообщество, в людей и компании, которые не только досконально знают наши продукты, но и могут сделать их использование еще более эффективным и удобным для заказчика, – сказал Ду Пэн (Du Peng), директор департамента по работе с партнерами Huawei Enterprise Business Group в России. – За прошедший год мы провели более 100 тренингов, выдали почти 600 сертификатов. В текущем – мы планируем значительно расширить количество партнеров, обеспечив сертификацию более 1 тыс. новых специалистов».

В этом году Huawei планирует инвестировать в работу с партнерами не менее $3,5 млн, сфокусировавшись на развитии экосистемы и региональных активностях. Компания уже провела 4 конференции в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Красноярске и Казани из 12 запланированных в рамках регионального тура.

«Россия для Huawei – стратегический рынок, на котором компания присутствует вот уже более 20 лет. Однако мы по-прежнему продолжаем стремительный рост по ряду направлений, – сказал Александр Столяров, заместитель генерального директора Huawei Enterprise Business Group в России. – Корпоративный бизнес Huawei в России вырос за последний год на 76%. Более 50 из 100 крупнейших российских компаний являются нашими клиентами. При этом мы готовы предлагать решения не только крупным предприятиям и государственным заказчикам, но и малому и среднему бизнесу, который очень часто в процессе внедрения инноваций и экономически эффективных решений берет на себя роль драйвера. Мы активно развиваемся в регионах, предлагая нашим заказчикам не только передовые технологии, но и гибкость, и способность решать именно их специфические задачи. Наличие сообщества квалифицированных специалистов и сертифицированных партнеров в значительной степени способствуют нашему успеху».

Одним из важных направлений партнерской работы Huawei в России в этом году станут совместные проекты в рамках открытой недавно в Москве OpenLab.

Согласно прогнозам IDC, в 2018 г. глобальные затраты на ИКТ приблизятся к отметке $4 трлн. В корпоративном сегменте основные расходы придутся на облачные вычисления, ПО и инфраструктуру. По данным того же аналитического агентства, российский ИТ-рынок в 2017 г. вырос на 17% (в долларовом эквиваленте). Рост рынка ИТ-оборудования, услуг и ПО составил 16, 19 и 19% соответственно.