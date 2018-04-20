Обсуждение программы «Умный город» на площадке ICT.Moscow помогло сформировать образ Москвы будущего

В рамках публичного обсуждения с экспертами и бизнесом новой цифровой стратегии Москвы «Умный город» представлен образ будущего в сфере транспорта. Разработчики документа назвали этот блок стратегии «Цифровой мобильностью». По их прогнозу, в 2030 г. для получения большинства услуг и сервисов будет не нужно физическое присутствие человека, что кардинально снизит нагрузку на транспортную систему города.

Другим крупным сдвигом станет появление персонифицированного сервиса интеллектуальной транспортной мобильности. Концепция Mobility as a service (мобильность как услуга) предполагает объединение всех доступных видов транспорта (как общественного, так и частного) в единую систему, которая настраивается под конкретного человека с учетом общей транспортной ситуации и предпочтений.

Современная инфраструктура связи обеспечит город потоком данных, который позволит лучше планировать маршруты и развитие транспортной инфраструктуры. Сети 5G позволят машинам общаться между собой (V2X-rкоммуникации), обеспечат возможность удаленного управления транспортом, например, автомобилем такси.

Оплата проезда станет полностью безналичной, а билеты и транспортные карты могут уйти в прошлое. Расплачиваться можно будет с помощью технологий распознавания и биометрии.

Обсуждение программы «Умный город» идет на площадке отраслевого агрегатора ICT.Moscow. В стратегии «Умный город» 2030 определяются цели, задачи и направления дальнейшего развития Москвы как умного города будущего. При этом в отличие от традиционных отраслевых стратегий, новый документ не будет замкнут на одной сфере (ИКТ) и подразумевает взаимосвязанное развитие всех отраслей в городе. Стратегической целью является формирование инновационного города, в котором применяются цифровые технологии для повышения уровня жизни людей, эффективности деятельности и услуг, удовлетворения потребностей нынешних и будущих поколений горожан.