Совет директоров «Ростелекома» принял решение о созыве ГОСА

«Ростелеком», российская национальная телекоммуникационная компания, сообщила о том, что совет директоров принял решение о созыве годового общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2017 г. ГОСА состоится 18 июня 2018 г. по адресу Москва, площадь Европы д. 2, Гостиница Рэдиссон Славянская и Деловой Центр, 2 этаж, Конференц-зал.

Совет директоров также определил дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 24 мая 2018 г.