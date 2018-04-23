ESET обучит более 200 специалистов при помощи Oracle Cloud до конца 2018 года

ESET, международный разработчик антивирусного программного обеспечения и признанный эксперт в области защиты от киберпреступности и компьютерных угроз, выбрала и использует облачную инфраструктуру (IaaS) Oracle Ravello Cloud Service для проведения практических занятий и лабораторных классов в рамках обучения специалистов по безопасности по всей России.

Академия ESET – учебный центр компании – предлагает партнерам и заказчикам курсы и тренинги для повышения квалификации и сертификации ИБ-специалистов. Чтобы слушатели могли на практике отточить приобретенные навыки, компания расширила курсы занятиями в формате "hands-on lab", а для их проведения выбрала облачный сервис Oracle Ravello Cloud Service. Новый формат обучения доступен как в классах, так и в форме онлайн-тренингов по безопасности. Функциональность IaaS-сервиса позволяет в автоматическом режиме создавать множество копий виртуальных стендов на основе предопределенного списка стендов, курсов и учебников, что минимизирует организационные, финансовые и временные затраты, связанные с подготовкой практических заданий и тестов.

На выбор компании ESET повлияли такие преимущества Oracle IaaS Cloud, как: возможность развернуть виртуальную лабораторию в публичном облаке без необходимости построения собственного дата-центра; масштабируемость; развертывание, не требующее настроек и изменений; оплата по факту использования сервиса.

«Цель нашего обучения – способствовать формированию надежной и грамотной ИТ-инфраструктуры в компаниях. С Oracle Ravello Cloud Service мы получили возможность легко организовывать практические лаборатории для специалистов по ИБ наших заказчиков, – сказал Виталий Земских, технический директор ESET Russia. – Ранее это было затруднительно из-за отсутствия необходимых вычислительных ресурсов в момент проведения занятий. Облачный сервис Oracle показал высокую эффективность и снял с нас эту проблему – мы запустили серию курсов и очень довольны результатами. Мы уверены, что Oracle Cloud можно использовать для решения широкого спектра задач, например, мы применяем его для тестирования продуктов и проведения презентаций и вебинаров».

«Свою миссию Oracle видит в том, чтобы обеспечить возможности для перехода организаций в облако и запуска в Oracle Cloud любой нагрузки. И мы рады приветствовать ESET в числе передовых компаний-разработчиков по всему миру, по достоинству оценивших возможности Oracle IaaS Cloud для организации практических "hands-on lab". Помимо инновационной функциональности, клиентов привлекает удобная и доступная модель приобретения, развертывания и поддержки, – отметил Дмитрий Юдин, региональный директор Oracle по развитию бизнеса. – Oracle Cloud предлагает самый полный спектр облачных сервисов SaaS, PaaS IaaS. И мы уверены, что наше облачное IaaS-решение поможет компании повышать профессионализм специалистов в России и других странах присутствия, что особенно важно сейчас, когда обеспечение информационной безопасности становится как никогда важным».