Mail.Ru Group предлагает 100 лучшим студентам стать представителями компании

Mail.Ru Group приглашает активных и целеустремленных студентов, аспирантов и молодых сотрудников российских университетов стать амбассадорами — официальными представителями компании в своем вузе и городе. Презентация программы университетских амбассадоров пройдет более чем в 50 топовых вузах и 15 регионах РФ.

Задача амбассадоров — информировать студентов своего университета о продуктах, бизнес-направлениях корпорации и перспективах работы в Mail.Ru Group. Это уникальный шанс не только самому попасть в компанию и развить digital-навыки, но и поделиться ценными знаниями с друзьями.

Сергей Марданов, директор по взаимодействию с вузами Mail.Ru Group, отметил: «Амбассадоры MRG — концептуально новая программа, разработанная нашей компанией специально для региональных вузов. Главные цели – это не только продвижение компании и ее продуктов, но и формирование качественных специалистов в региональных вузах через образовательные проекты, преподавание, создание профессионального сообщества технологических евангелистов среди молодежи в сфере информационных технологий».

Все участники, прошедшие годовую программу университетских амбассадоров MRG, будут приглашены в московский офис Mail.Ru Group (с оплатой проезда и проживания), где пройдут серию бизнес-тренингов, пообщаются с топ-менеджерами компании и получат индивидуальные приглашения на работу.

Подробнее о проекте здесь.

Этапы отбора: подача заявки через ambassador.mail.ru до 31 мая 2018 г., тестирование, выполнение заданий и онлайн-подготовка с июня по август.

Список прошедших отбор будет опубликован 31 августа, а с 1 сентября они начнут деятельность в университетах.

23 апреля старт программы «Амбассадоры MRG» состоится в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ)

«Новая программа совместно с крупной технологической компанией позволит развивать центры компетенций в области цифровой экономики в ДВФУ, — сказал директор Технопарка «Русский» Дмитрий Боровиков. — Развитие взаимоотношений с лидерами IT-рынка повысит качество образовательных программ. Для студентов это отличная возможность проявить себя, пользоваться продвинутыми продуктами Mail.Ru Group, проходить стажировки и практики».

О поддержке проекта «Амбассадор MRG» уже объявили Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Московский государственный технический университет им. Н. Э. Ба́умана (МГТУ имени Н. Э. Баумана), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Томский государственный университет (НИ ТГУ), Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Воронежский государственный университет (ВГУ), Уральский федеральный университет (УрФУ), Томский политехнический университет (ТПУ), Московский физико-технический институт (ФизТех), Калининградский государственный технический университет (КГТУ), Балтийский федеральный университет (БФУ), Новосибирский государственный университет (НГУ), Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ), Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева (КАИ), Казанский федеральный университет (КФУ), Университет Иннополис, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.

Представители вузов отметили, что программа положительно повлияет на профессиональную ориентацию и развитие студенческого сообщества, рост интереса к изучению информационных технологий и более активному применению их в учебном процессе, а также возможность использования бесплатных инструментов для развития образовательных программ в вузах.