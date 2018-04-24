Mail.Ru Group отчиталась о росте выручки на 34,4% по итогам 2017 года

Mail.Ru Group представила отчет за 2017 г. Помимо финансовых показателей и основных событий, на его страницах можно найти фотографии сотрудников, ставших лауреатами премии Mail.Ru Group People Awards 2017. Кроме того, впервые одновременно с годовым отчетом запущен информативный лендинг с основными цифрами.

Помимо финансовых показателей, в отчете Mail.Ru Group можно ознакомиться с основными вехами развития компании и с ключевыми событиями 2017 г.

«К концу 2017 г. количество интернет-пользователей в стране выросло до 87 млн, при этом продуктами Mail.Ru Group ежемесячно пользуется 91% интернет-аудитории, а ежедневно – 69%. Таким образом, мы охватываем практически всех пользователей в России. Кроме того, мы продолжаем экспансию за пределы России – в СНГ и другие регионы. Мобильный трафик продолжает активно расти, при этом Mail.Ru Group – холдинг №1 по мобильной аудитории в стране, – отметил Борис Добродеев, генеральный директор Mail.Ru Group – В 2017 г. выручка компании по сравнению с прошлым годом выросла на 34,4%, составив 57 469 млн руб., а EBITDA – на 14,7%, составив 20 551 млн руб. (с учетом ESforce на сопоставимой основе выручка выросла бы на 35,3% по сравнению с прошлым годом, составив 58 563 млн руб). Как мы отмечали ранее, 2017 год стал для нас периодом значительных инвестиций: мы активно вкладывали ресурсы в ряд наших новых проектов, особенно в O2O-инициативы. Мы считаем 2017 г. очень успешным для Mail.Ru Group. Мы сохранили лидерство в рунете – как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах, – а наша выручка выросла более чем на треть».