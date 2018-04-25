Zecurion вошла в семерку ведущих DLP-вендоров по версии IDC

Zecurion, российский разработчик решений для защиты информации от внутренних угроз, вошел в число ведущих мировых игроков рынка в аналитическом отчете «IDC MarketScape: Worldwide Data Loss Protection 2018 Vendor Assessment». Всего в отчет были включены 7 вендоров, среди которых Zecurion является единственной российской компанией.

Среди главных преимуществ Zecurion аналитики IDC отметили технологии контроля и предотвращения утечек информации через USB-порты и другие локальные разъемы (этот функционал обеспечивает продукт Zecurion Device Control). В отчете также указаны конкурентные преимущества Zecurion Storage Security, который позволяет шифровать данные при хранении на файловых серверах и в облачных хранилищах, а также при их записи на носители для резервного копирования. Кроме того, аналитики отметили комплексный подход Zecurion к защите информации в масштабах предприятия, качество документации, эффективный сервис поддержки и возможность гибкого масштабирования даже при резком росте организации и соответствующей ИТ-инфраструктуры.

При отборе участников в IDC предъявляли жесткие требования к компаниям, в том числе наличие технологий для обнаружения конфиденциальной информации, мониторинга и блокирования ее передачи в режиме реального времени, годовую выручку не менее 10 млн долларов и наличие реализованных проектов в различных регионах мира. В соответствии с этими критериями в отчет вошли только 7 разработчиков: Zecurion, Symantec, McAfee, Digital Guardian, Forcepoint, Clearswift и GTB Technologies. Аналитики IDC сравнивали вендоров и их решения по двум категориям показателей: технологические возможности, которые предоставляет компания на данный момент, и соответствие планов стратегического развития потребностям заказчиков в ближайшие 3-5 лет.

IDC (International Data Corporation) – независимый поставщик информации на рынках информационных технологий и телекоммуникаций. Регулярные исследования и аналитические отчеты IDC помогают ИТ-менеджерам и владельцам бизнеса всегда быть в курсе актуального состояния рынка и принимать оптимальные решения на основе объективной информации. Авторы отчета отмечают, что решения класса Data Loss Protection с каждым годом занимают все больший сегмент рынка информационной безопасности: это связано как с ростом необходимости защты ноу-хау от конкурентов, так и с ужесточением законодательства в области использования персональных и финансовых данных пользователей.