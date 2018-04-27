Samsung Electronics отчиталась о 15,64 трлн вон операционной прибыли по итогам квартала

Основными источниками доходности в первом квартале стали направление производства элементов памяти и увеличившиеся продажи флагманских мобильных устройств, в частности – смартфона Samsung Galaxy S9.

Увеличение общей выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило приблизительно 20%, она достигла 60,6 трлн. Операционная прибыль за квартал достигла рекордно большой величины, увеличившись на 5,7 трлн вон по сравнению с первым кварталом 2017 г. Прибыль по кварталу значительно увеличилась благодаря направлению производства полупроводников и глобальному запуску модели Galaxy S9, состоявшемуся раньше запланированного. В целом операционная маржа в первом квартале составила 25,8%, что на 6,2% больше показателя первого квартала прошлого года.

Если рассматривать ситуацию по отдельным направлениям бизнеса, то значительная прибыль направления производства полупроводниковых устройств была обусловлена высоким спросом на модули памяти для имеющих высокий уровень добавленной стоимости серверов и графических карт. Направления СБИС (System LSI) и производства полупроводников (Foundry) также внесли свой вклад в прибыль первого квартала благодаря значительному спросу на микросхемы, используемые для производства смартфонов и устройств для майнинга криптовалют.

На прибыль от направления производства жидкокристаллических экранов (LCD) и экранов на органических светодиодах (OLED), оказали давление низкий спрос на гибкие OLED-панели и усилившаяся конкуренция между жесткими панелями OLED и жидкокристаллическими дисплеями, выполненными по низкотемпературной поликремневой технологии (LTPS LCD). Нарушение баланса между спросом и предложением на рынке ЖК-дисплеев, возникшее из-за увеличившихся производственных мощностей конкурирующих производителей, также оказало свое воздействие на результат.

Состоявшийся досрочно запуск модели смартфона Samsung Galaxy S9 и уверенные продажи модели Samsung Galaxy S8 обеспечили значительный рост прибыли от подразделения информационных технологий и мобильных коммуникаций (IT & Mobile Communications Division).

В подразделении потребительской электроники (Consumer Electronics) прибыль от направления устройств отображения информации (Visual Display Business) скорректировалась относительно показателей прошлого года вследствие изменений в продуктовой линейке телевизоров, из которой были удалены некоторые модели среднего и нижнего ценовых сегментов. Рост цен на сырье и ряд других факторов сказались на итоговых результатах направления цифровой бытовой техники (Digital Appliances Business).

По прогнозам Samsung, во втором квартале направление производства элементов памяти сохранит высокие показатели, но добиться увеличения общей прибыльности по всем направлениям будет достаточно сложно из-за неблагоприятной ситуации в сегменте панелей отображения информации, а также снижения прибыльности направления производства мобильных устройств в условиях усиления конкуренции в верхнем ценовом сегменте.

Ожидается, что сохранится устойчивый спрос на элементы памяти DRAM для серверов и мобильных устройств, а объем заказов на кристаллы памяти высокой плотности увеличится, поскольку во втором квартале ожидается смягчение ценовой политики на флэш-память NAND. В направлении производства СБИС и полупроводников расширятся поставки процессоров АР по технологии 10 нм и микросхем для майнинга криптовалют, однако на прибыльность окажет влияние низкий спрос на компоненты для смартфонов.

Добиться прибыльности в сегменте панелей отображения информации, несмотря на низкий спрос на гибкие панели, планируется за счет снижения себестоимости OLED-дисплеев и соответствующего увеличения доходности. При этом, несмотря на ожидающийся пиковый спрос в продажах телевизоров, связанный с предстоящим чемпионатом мира по футболу, прогнозируется перенасыщенность рынка LCD-панелей.

Прогнозируется увеличение поставок новых продуктов (таких как телевизоры линейки QLED) и сезонного спроса на системы кондиционирования воздуха, что, в результате, будет способствовать росту финансовых показателей от подразделения бытовой электроники.

В целом по бизнесу остаются позитивными планы на вторую половину года в отношении производства компонентов, поскольку компания ожидает существенного спроса на элементы памяти DRAM и увеличение объемов продаж OLED-панелей.

Для ряда продуктов Samsung намеревается сохранить прибыльность за счет усиления лидирующей позиции в продажах премиальной продукции, несмотря на сложную ситуацию на глобальных рынках.

В средне- и долгосрочной перспективе Samsung усилит возможности своего бизнеса за счет использования дифференцированной технологии в производстве компонентов и укрепления лидерства в таких передовых технологиях, как искусственный интеллект и связь 5G. Компания уверена, что для ряда бизнесов возможности будут расширяться, поскольку все больше цифровых устройств получают доступ в информационные сети.

Общие капиталовложения в первом квартале составили 8,6 трлн вон, в том числе – 7,2 трлн вон в направление производства полупроводниковых устройств и 0,8 трлн вон в сегмент производства панелей отображения информации.

Планы капиталовложений Samsung на 2018 г. не утверждены окончательно, но компания ожидает, что в годовом выражении объем капиталовложений снизится. В 2017 г. капиталовложения стабильно росли за счет роста рынка и быстрого развития технологий, в том числе и расширения производственных мощностей для OLED-панелей.

Операционная прибыль направления производства полупроводниковой продукции за квартал составила 11,55 трлн вон при консолидированном обороте 20,78 трлн вон.

В целом, несмотря на низкий сезонный спрос, за счет сохраняющейся благоприятной рыночной ситуации и высокого спроса на серверы получена значительная прибыль по направлению производства элементов памяти.

Спрос на память NAND сохранялся на стабильном уровне за счет расширения облачных инфраструктур и сохранения тенденции развития продукции, требующей решений с более высокой плотностью памяти. Samsung добилась значительной прибыли благодаря концентрации на продажах решений для мобильной памяти высокой плотности и решений с высокой добавленной стоимостью, в том числе модулей памяти SSD объемом свыше 2 Тб для центров обработки информации и свыше 8 Тб для производственных нужд, на фоне стабильного роста производства 64-слойной памяти 3D NAND на заводе компании в Пхентэке (Pyeongtaek).

Благодаря развитию производства серверов и графических карт сохранился высокий спрос на память DRAM. Спрос на серверы остается высоким благодаря продолжающемуся расширению инфраструктуры центров обработки данных. Спрос на память для мобильных устройств стабильно увеличивался благодаря росту контента для всех сегментов, при этом на память для персональных компьютеров из-за сезонности отмечен умеренный рост спроса. Общий спрос на графические устройства увеличился благодаря усилению спроса как на графические карты, так и на карты для майнинга криптовалют.

Во втором квартале в производстве памяти NAND ожидается повышение спроса. Основным источником спроса на память SSD останутся центры обработки информации, также ожидается значительный спрос на мобильную память, поскольку сохраняется тенденция к увеличению плотности. Samsung продолжит увеличивать поставки памяти SSD высокой плотности для серверов и продвижение других стратегий электронного хранения информации (eStorage). В дальнейшем, во второй половине года ожидается сохранение значительного спроса на память для серверов и мобильных устройств, поскольку ускоряется процесс замещения жестких дисков HDD памятью SSD и продолжается увеличение объемов памяти во всех сегментах смартфонов. Компания сконцентрирует внимание на продолжающемся переходе к 64-слойной технологии, при этом укрепляя конкурентоспособность, снижая себестоимости, и поэтапно запуская производство продукции следующего поколения.

Планы на второй квартал в отношении памяти DRAM предусматривают сохранение высокого спроса благодаря развитию центров обработки информации в США и Китае. Ожидается сохранение высокого спроса и на память для мобильных устройств, в основе которого лежит рост объемов контента. Samsung сконцентрирует усилия на ускорении подготовки к производству продукции на основе 1Y-нанометровой технологии и расширению продуктовой линейки на основе 1Х-нанометровой технологии, при этом сохраняя гибкость своего продуктового портфеля. Предполагается, что во второй половине года будет отмечен рост спроса по всем направлениям. Сохранится высокий спрос на серверы, при этом искусственный интеллект и машинное обучение станут драйверами спроса на высокопроизводительную память с высокой пропускной способностью НВМ (High Bandwidth Memory). Среди графического оборудования сохранится высокий спрос на консоли и карты VGA для майнинга криптовалют. Устойчивый спрос на память для мобильных устройств ожидается за счет высокопроизводительной и высокоплотной памяти для флагманских моделей устройств. Основное внимание Samsung будет уделено гибкости поставок и инвестирования, а также расширению продаж продукции с высокой добавленной стоимостью за счет продаж памяти DRAM высокой плотности для серверов и дифференцированных продуктов – таких, как HBM2 и LPDDR4X.

По направлению СБИС снизилась прибыль от продаж дисплеев для мобильных устройств (mobile DDI) из-за низкого уровня спроса на панели OLED, однако в целом прибыль увеличилась в условиях устойчивого высокого спроса на процессоры для мобильных устройств и датчики изображения. Во втором квартале ожидается снижение спроса на компоненты для премиальных смартфонов, и Samsung сконцентрируется на стабильных поставках мобильных процессоров и датчиков изображения для флагманских моделей. В дальнейшем, во втором полугодии, ожидается рост спроса на датчики изображения, поскольку увеличивается переход производителей на смартфоны с двойной камерой и трехслойные датчики с высокой скоростью считывания (FRS). Компания сосредоточит усилия на устойчивом росте продаж процессоров для мобильных устройств и расширении своего предложения от мобильного сегмента к таким областям как Интернет вещей, виртуальная реальность и комплектация для автомобилей.

По направлению производства полупроводников (Foundry), несмотря на низкий сезонный спрос, отмечен общий рост прибыли в квартальном исчислении за счет увеличившегося спроса на чипсеты для высокопроизводительных вычислений НРС (High Performance Computing). Кроме того, в минувшем квартале компания начала установку на своем заводе в Хвасоне (Hwaseong) линии фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV), которая сможет удовлетворить спрос на продукцию по технологии 7 и менее нанометров. Во втором квартале ожидается устойчивый спрос на высокопроизводительные чипсеты. Samsung планирует расширить предложение для НРС и мобильных устройств по 10-нм технологии, а также продвигать технологию процесса FD-SOI (Fully-depleted silicon-on-insulator) и 8-дюймового процесса. Несмотря на снижение спроса на мобильные устройства в 2018 г., компания планирует диверсифицировать свою клиентскую базу и базу применений, продолжая предлагать производные процессы, в частности – кристаллы по 8- и 11-нм технологиям. Благодаря этим усилиям, компания планирует в 2018 г. достичь объема продаж более 10 млрд долларов США и уверенно сохранить второе место на рынке производителей полупроводниковой продукции.

Сегмент производства панелей отображения информации Samsung Electronics в первом квартале достиг консолидированной выручки 7,54 трлн вон, а операционная прибыль по этому направлению составила 0,41 трлн вон.

Поставки ЖК-дисплеев, несмотря на слабую сезонность и продолжающееся снижение средней цены на жидкокристаллические панели, остались на уровне предыдущего квартала благодаря сокращению затрат и расширению продаж продукции с добавленной стоимостью, в особенности, панелей больших размеров и с разрешением UHD.

Во втором квартале на фоне прогнозируемого низкого спроса на OLED-панели Samsung намерена обеспечить прибыльность подразделения за счет сокращения издержек и повышения эффективности производства. Для поддержки направления ЖК-дисплеев при неблагоприятных условиях спроса и предложения в связи с расширением мощностей в отрасли компания сконцентрируется на разработке продуктов с добавленной стоимостью и дифференцированной продукции, а также на сокращении затрат.

Во втором полугодии ожидается возобновление спроса на OLED панели для смартфонов, в частности, благодаря сохраняющемуся спросу на гибкие панели для устройств высокого ценового сегмента. Это позволит Samsung повысить конкурентоспособность и расширить свою клиентскую базу посредством новых продуктов и технологий, что, в свою очередь, увеличит долю компании на рынке. Samsung также будет стремиться разработать новые драйверы роста, применяя OLED панели не только на рынке смартфонов, но и на других рынках.

В направлении ЖК-дисплеев во втором полугодии ожидается рост конкуренции, в связи с чем Samsung продолжит укреплять стратегические отношения с основными партнерами и расширять продажи продукции с добавленной стоимостью, такой как телепанели с высоким разрешением и больших размеров.

Консолидированная выручка подразделения информационных технологий и мобильной связи в первом квартале составила 28,45 трлн вон. Операционная прибыль за этот период достигла 3,77 трлн вон.

На протяжении первых трех месяцев 2018 г. эксперты наблюдали снижение на рынке смартфонов и планшетов в связи со слабой сезонностью, при этом поставки смартфонов Samsung возросли по сравнению с предыдущим кварталом благодаря раннему релизу флагманского смартфона Samsung Galaxy S9 и стабильных продаж Samsung Galaxy S8. В результате роста продаж мобильных устройств класса Премиум выручка и прибыль подразделения существенно повысились как в квартальном, так и в годовом сопоставлении. Выручка сетевого направления за этот период также возросла благодаря инвестициям основных зарубежных партнеров компании в LTE технологии и росту популярности новых решений для оптимизации работы сетей.

По сравнению с предыдущим кварталом, поставки смартфонов компании в целом снизились, однако это коснулось, прежде всего, массовых моделей. Продажи флагманских устройств, таких как смартфоны Samsung Galaxy Note8, выросли. Прибыль подразделения мобильных устройств снизилась за счет роста затрат на маркетинг под влиянием фактора низкой сезонности.

Во втором квартале Samsung ожидает уменьшения прибыли в сравнении с предыдущим кварталом из-за снижения продаж флагманских моделей устройств и увеличения маркетинговых расходов. Samsung намерена поддерживать высокую динамику продаж Galaxy S9 и S9+, открывая новые демонстрационные магазины, укрепляя партнерства и предлагая акции для покупателей, к примеру, trade-in.

Во второй половине года Samsung сфокусируется на усилении продаж устройств сегмента Премиум, представив новую флагманскую модель и сохраняя высокими темпы продаж смартфонов Samsung Galaxy S9, S9+ и флагманских моделей прошлого года. Компания также представит новые модели для массового рынка, оптимизированные для отдельных рынков, и усилит онлайн и офлайн каналы продаж устройств для широкого круга потребителей. Кроме того, Samsung продолжит расширять открытую экосистему Bixby 2.0, чтобы предлагать пользователям новые возможности при использовании устройств.

Samsung ожидает поквартальный рост выручки направления мобильной связи во втором квартале и сконцентрируется на стимуляции роста этого направления. В частности, компания намерена расширять LTE-направление и развернуть первую в мире коммерческую 5G сеть.

Консолидированная выручка подразделения потребительской электроники в текущем квартале составила 9,74 трлн вон, а операционная прибыль достигла 0,28 трлн вон.

В целом, квартальные показатели рынка телевизоров снизились в связи со спадом сезонности после зимних праздников, однако годовой показатель вырос в связи со спросом на развивающихся рынках стран СНГ, Среднего Востока и Латинской Америки.

Несмотря на легкое снижение годовой выручки в связи с реструктуризацией продаж и уменьшением приоритетности устройств базового сегмента, компания сохранила лидерство на рынке телевизоров класса Премиум за счет высокой доли рынка в сегменте $2,5 тыс. и выше благодаря росту продаж флагманских моделей, в том числе QLED-телевизоров и устройств с ультра большими экранами.

Во втором квартале высокий спрос на рынке телевизоров, по прогнозам экспертов, обеспечит рост подразделения в годовом сопоставлении. Спрос будет обусловлен, в основном, проведением и трансляцией важных спортивных событий и росту развивающихся рынков. Samsung ожидает роста продаж новых моделей телевизоров в течение чемпионата мира по футболу, что должно способствовать улучшению финансовых показателей компании. В целом, по итогам 2018 г. прогнозируется небольшой рост рынка. С выпуском телевизоров с разрешением в 8K и моделей Micro LED во второй половине года Samsung будет стремиться упрочить свои лидерские позиции на рынке сегмента Премиум и сосредоточиться на обеспечении устойчивого и выгодного роста в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Направление цифровой бытовой техники продемонстрировало умеренный рост в первом квартале в связи с повышением спроса как на развитых, так и на развивающихся рынках. Продажи Samsung превысили показатели за аналогичный период прошлого года благодаря высокому спросу на продукты класса Премиум, включая стиральные машины FlexWash, увлажнители воздуха Cube и системы кондиционирования. При этом годовая прибыль немного снизилась в связи с ростом цен на сырье и операционными затратами на открытие новой фабрики в Северной Америке.

Во втором квартале Samsung будет стремиться повысить темпы роста направления посредством расширения премиальной линейки, включающей стиральные машины QuickDrive и пылесосы POWERStick PRO, а также за счет увеличения продаж кондиционеров в пик сезона. В 2018 г. компания продолжит концентрироваться на продажах премиальных продуктов, в частности, встроенной бытовой техники и систем кондиционеров, на развитых рынках, укрепляя B2B-бизнес, а также на расширении онлайн-бизнеса.