Сбербанк, ФРИИ и Fort Ross Ventures представят стартапы в Кремниевой долине

Сбербанк, ФРИИ и Fort Ross Ventures представят ключевым инвесторам в Кремниевой долине ИТ-стартапы, имеющие потенциал, необходимый для выхода на рынок США.

Из 2060 эксперты Сбербанка, ФРИИ и Fort Ross Ventures выбрали 23 быстрорастущие компании, занимающиеся VR/AR, ИТ в здравоохранении, робототехникой, разработками в сферах искусственного интеллекта, «интернета вещей», маркетинга и «облачного» хранения данных. Проекты будут представлены на конкурсе Global Pitch Russia в июне.

«Мы рады, что можем помочь талантливым предпринимателям продвинуть свои проекты на международном уровне. Какими бы ни были результаты питча, стартапы получат бесценный опыт, который поможет им стать успешными», – отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

«Для выбора стартапов мы привлекли профильных экспертов разных отраслей, – сказала руководитель проектов Fort Ross Ventures Валерия Соколова. – Было сложно выбирать из большого количества достойных команд. Стартапы не только смогут привлечь инвестиции, но и получат бесценный опыт выступления перед лучшими инвесторами в Кремниевой долине».

В Global Pitch Russia подтвердили участие более 20 профессиональных инвесторов Кремниевой долины. Подготовиться к выступлениям перед ними и последующему общению предпринимателям помогут эксперты американского акселератора GSVlabs – компании-партнера Global Pitch Russia, отвечающей за организацию питч-сессии в Кремниевой долине.

«Конкурс Global Pitch Russia – это уникальная возможность для инвесторов Кремниевой долины познакомиться с технологическими компаниями, о которых они иначе не узнали бы. К участию в питч-сессии приглашены стартапы, которые прошли несколько отборочных этапов и доказали свою способность уже сейчас принести ценность бизнесу и потребителям в других странах. Мы рады выступить партнерами ФРИИ, Сбербанка и Fort Ross Ventures в организации дебюта участников сессии на американском рынке», – заявила руководитель GSVlabs Меган Джордан.

«С помощью Global Pitch мы соберем на одной площадке американских инвесторов, представителей международных корпораций и стартапы на ранних стадиях, – сказал руководитель направления соинвестиций ФРИИ, сооснователь акселерационной программы ФРИИ в США Techmafia Максим Чеботарев. – Это отличная возможность для предпринимателей найти новых партнеров в США и получить ценный опыт общения с топовыми инвесторами. Мы во ФРИИ активно развиваем международную стратегию и повышаем открытость портфеля для инвесторов со всего мира».

«Для нас это возможность быть полезными, как в России, так и в Долине. Стартапы проверят свои силы и получат новый бизнес-опыт. А инвесторы в Долине познакомятся с российскими стартапами и, возможно, поддержат лучших из них», – отметил партнер фонда Fort Ross Ventures Виктор Орловский.