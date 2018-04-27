Выручка «Манго Телеком» за 2017 год увеличилась на треть

«Манго Телеком» раскрыла финансовые результаты 2017 года. Провайдер приводит данные аудированной финансовой отчетности по РСБУ, аудитор — Baker Tilly Russia.

Совокупная годовая выручка «Манго Телеком» впервые превысила 2 млрд руб. (2,25 млрд руб. с НДС), рост по сравнению с 2016 годом — 33%. Чистая прибыль достигла 403 млн руб. — против 216 млн рублей в 2016 году (+87%).

Из анализа структуры выручки в разрезе по продуктам следует, что максимальные поступления генерирует базовый сервис «Манго Телеком» — виртуальная АТС. Однако лучшую динамику прироста демонстрирует другой продукт — Центр обработки вызовов, предназначенный для профессионального управления коммуникациями в режиме реального времени. Выручка «Манго Телеком» от виртуальных АТС увеличились за минувший год на 24%, выручка от Центра обработки вызовов — на 55%.

О востребованности основных продуктов «Манго Телеком» также свидетельствует рост голосового трафика. По сравнению с 2016 годом выручка компании по статье «Услуги связи» увеличилась на 39%.

Запущенный во втором квартале 2017 года, коллтрекинг в реализации «Манго Телеком» принципиально отличается подходом к тарификации и технологиями, обеспечивающими высокую точность. К середине года продукт приобретает массового клиента, в сентябре месячная выручка от коллтрекинга впервые достигает 1 млн рублей и далее прирастает темпами 30-50% ежемесячно.

Текущие финансовые показатели достигнуты за счет выраженной стратегии продуктовой экспансии, считают в «Манго Телеком». Компания формирует конкурентные преимущества за счет постоянного создания технологического превосходства над другими поставщиками облачной телефонии — присоединяя к своей платформе коммуникационные инструменты, оказывающие прямое влияние на эффективность бизнеса пользователей.

Крупные обновления получили за 2017 год все основные элементы платформы Mango Office. В облачной АТС появился усовершенствованный функционал записи разговоров, виртуальные комнаты конференций, система пользовательских ролей для контроля доступа к настройкам телефонии и коммерческой информации, весь год велась масштабная программа интеграций. «Манго Телеком» реализовала более 80 прямых интеграций телефонии, инструменты Mango Office работают со всеми популярными бизнес-приложениями. В минувшем году компания также представила мессенджер TALKER. Его можно использовать и для защищенной внутрикорпоративной переписки, и для голосовых коммуникаций.

Центр обработки вызовов в 2017 году дополнен конструктором скриптов и уникальным инструментом повышения качества обслуживания по телефону. С помощью конструктора скриптов создаются готовые сценарии продаж и клиентского сервиса, а объединение Центра обработки вызовов с динамическим коллтрекингом открывает для операторов контакт-центра возможность непосредственно в процессе приема телефонного звонка получать информацию о предшествовавших ему действиях потенциального клиента: что искал в интернете, какие страницы сайта просматривал и находясь на какой странице набирал телефонный номер.

Для коллтрекинга Mango Office весь год совершенствовались встроенные отчеты, а сам он последовательно окружался интерфейсами обмена данных с внешними средами — сервисами размещения и управления рекламой, CRM, аналитическими и BI-системами. В итоге коллтрекинг Mango Office можно использовать и как самостоятельный инструмент, и как часть сложного комплекса martech.

Еще один значимый индикатор для телеком-операторов — среднемесячная выручка в расчете на одного клиента (ARPU) — также имеет положительную динамику. На фоне продолжающегося снижения среднерыночных показателей, ARPU «Манго Телеком» превышает уже 5 тыс. рублей (+10% к 2016 году).

Аналитики связывают это с интересом к инструментам Mango Office со стороны средних и крупных компаний — с более заметными расходами на связь, а также со стороны бизнесов с высокой сервисной составляющей — прежде всего нацеленных на качественное решение коммуникационных задач.

При этом в статистике по сферам деятельности предприятий, подключающих виртуальные АТС, критичных изменений нет. Среди клиентов «Манго Телеком» по-прежнему лидируют предприятия оптовой и розничной торговли, промышленности и строительства, технологические компании и компании, занимающиеся электронной коммерцией, организации сферы услуг.

По состоянию на конец 2017 года «Манго Телеком» предоставляла свои инструменты 40 тысячам предприятий в 30 городах России. В ноябре провайдер запустил масштабную программу лояльности.

В начале 2018 года «Манго Телеком» запустила вторую волну регионального развития, на сегодняшний день общее количество городов присутствия приближается к 45, а общее количество компаний-клиентов провайдера — к 44 тыс.

В 2017 году «Манго Телеком» вывела марку Mango Office на рынок абонентского оборудования. Провайдер представил офисный телефон под собственным брендом и успешно реализовал первую производственную партию. Общая выручка «Манго Телеком» от продажи оборудования за 2017 год превысила 100 млн рублей. Это также рекордное достижение.

Дмитрий Бызов, генеральный директор «Манго Телеком», отметил: «Не будет преувеличением сказать, что это был самый удачный год в нашей истории. По данным всех независимых исследований, «Манго Телеком» прочно удерживает лидирующее положение среди провайдеров облачных бизнес-коммуникаций. Мы год от года показываем недостижимые для других игроков финансовые результаты и связываем их с тем, что ни одна компания не создает новшества в таком объеме, которые при этом были бы так же хорошо оценены рынком».