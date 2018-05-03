Российские правоохранительные органы конфисковали 4,3 тыс. поддельных картриджей для принтеров HP

HP и российские правоохранительные органы пресекли несколько поставок крупных партий контрафактных картриджей для принтеров HP в Москве и Московской области.

C декабря 2017 г. по март 2018 г. представители российских правоохранительных органов и эксперты HP по противодействию контрафактной продукции и мошенничеству провели ряд акций, в которых изъято 4,3 тыс. поддельных картриджей. Объектами рейдов стали офисные и складские помещения, в которых хранилась незаконно выпущенная продукция.

Изготовление контрафактных товаров является преступлением. Пользователи, купившие подделку, сталкиваются с множеством проблем, в том числе с производительностью и работоспособностью оборудования. При этом, если к поломке принтера привело использование поддельных картриджей, клиенты не смогут воспользоваться гарантией производителя, которая становится недействительной.

Напротив, оригинальные продукты HP отвечают самым строгим стандартам качества и надежности, разработанным компанией на основе многолетнего опыта исследований и тестов. Только оригинальные расходные материалы HP обеспечивают бесперебойную печать и стабильные по качеству результаты.

За пять лет в странах Европы, Ближнего Востока и Африки местными властями при поддержке HP было конфисковано около 12 млн единиц поддельной продукции. В течение этого времени специалисты HP провели свыше 4,5 тыс. аудитов и проверок, в ходе которых инспектировались складские запасы расходных материалов у партнеров или подозрительные поставки продукции клиентам (программы CPPA и CDI).

В рамках программы по противодействию контрафактной продукции компания HP активно информирует клиентов, помогая им сохранять бдительность и не попадаться на уловки мошенников. Компания тесно сотрудничает с местными и международными правоохранительными структурами, участвуя в выявлении и пресечении незаконных операций по производству поддельных расходных материалов HP.