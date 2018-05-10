В Orange Business Services назначен новый генеральный директор

Orange Business Services объявила о назначении Гельмута Райзингера на должность генерального директора, а также - его вступлении в состав Исполнительного комитета группы Orange.

Гельмут Райзингер заменит на посту Тьерри Бономма (Thierry Bonhomme), который станет специальным советником генерального директора до своего выхода на пенсию в конце этого года. Гельмут будет подчиняться генеральному директору Orange Стефану Ришару (Stéphane Richard).

Гельмут Райзингер обладает более чем 20-летним опытом работы в b2b. Ранее он занимал позицию исполнительного вице-президента по развитию международного бизнеса Orange Business Services и был ответственным за все активности в корпоративном секторе за пределами французского рынка. В новой должности Гельмут Райзингер будет отвечать за стратегию компании и поддерживать цифровую трансформацию корпоративных клиентов по всему миру.

«Я горд возглавить Orange Business Services в стремлении стать лидером передового сегмента экономики – экономики данных. Я уверен, что наши специалисты, уровень компетенций и активы позволяют предоставлять корпоративным клиентам уникальный опыт и решения по всему миру. Клиентоориентированный подход в сочетании с инвестициями в сотрудников и фокусом на инновации помогут добиться успехов и роста, как для наших клиентов, так и для Orange», - сказал Гельмут Райзингер, генеральный директор Orange Business Services.

До прихода в Orange Business Services в 2007 году Гельмут занимал руководящие позиции в Avaya Inc., NextiraOne Germany и Alcatel Austria.