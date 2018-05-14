ВТБ обеспечил безналичный расчет для компаний-ломозаготовителей

Банк ВТБ совместно с некоммерческим партнерством «Национальная саморегулируемая организация» «Руслом.ком» и Небанковской кредитной организацией «МОБИ.Деньги» тестирует технологию, позволяющую проводить компаниям-ломозаготовителям расчеты с физлицами безналичным способом.

Полномасштабный запуск проекта запланирован на начало третьего квартала 2018 г. По прогнозам банка, до конца года оборот в рамках запущенного сервиса составит не менее 10 млрд рублей.

Внедренная ВТБ возможность позволяет компании-ломозаготовителю рассчитываться с физическими лицами безналичным способом. Как следствие, для предприятия технология позволяет организовать систему объективного контроля за операциями, наладить автоматизированный сбор и хранение подтверждающих документов, подготовку отчетов и статистики для контролирующих органов без влияния человеческого фактора. Для населения безналичный способ расчетов позволяет ускорить процесс получения денежных средств.

На текущий момент технология тестируется на одном из заводов в Москве, являющемся участником НП НСРО «Руслом.ком». Максимальная сумма операции на данном этапе составляет 590 тыс. руб.

«В настоящее время предприятия, принимающие лом от физических лиц, используют наличный расчет. Внедрение безналичных расчетов в ломозаготовительном секторе обеспечит значительно большую его прозрачность. У отрасли высокий потенциал. По нашим прогнозам, до конца года оборот в рамках запущенного сервиса составит не менее 10 млрд руб», – сказал вице-президент, директор департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

«Сервис безналичной оплаты является инновационным и востребованным для сферы ломозаготовления. Мы уверены, что данное решение обеспечит предприятиям высокую безопасность, скорость и удобство расчетов с клиентами», – отметил директор по продажам группы компаний «МОБИ.Деньги» Александр Евдокимов.

Проведение платежей безналичным способом обеспечивает специальный программно-аппаратный комплекс АРМ «Касса», разработанный компанией «Алмаз».