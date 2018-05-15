«Ростелеком» представил финансовые результаты за первый квартал 2018

«Ростелеком» объявил результаты деятельности за 1 квартал 2018 г. по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО.

Рост выручки в 1 квартале 2018 г. составил 8% год-к-году; за последние четыре квартала среднегодовой рост выручки составляет более 5%. Доля цифрового сегмента в выручке составила 53%.

Сохраняются высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям (+7%) и IPTV (+12%), а также продолжают уверенно расти показатели ARPU по ШПД и IPTV.

Рост доходов от предоставления дополнительных и облачных услуг, обеспеченный реализацией проектов «Видеонаблюдения», «Умный город», развитием дата-центров и облачных сервисов, в 1 квартале 2018 г. составил 86%.

Выручка компании выросла на 8% до 76,2 млрд руб. по сравнению с 1 кварталом 2017 г. в условиях сопоставимости.

Показатель OIBDA вырос до 23,2 млрд руб. в условиях сопоставимости. Рентабельность по OIBDA составила 30,4%.

Чистая прибыль выросла на 15% до 3,9 млрд руб. по сравнению с 1 кварталом 2017 г. в условиях сопоставимости. Капитальные вложения составили 15,1 млрд руб. (19,8% от выручки), уменьшившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (17,7 млрд руб. и 25,2% от выручки за 1 квартал 2017 г.). FCF составил (5,8) млрд руб. против (2,3) млрд руб. в 1 квартале 2017 г.;

Чистый долг увеличился на 6% с начала года и составил 191,8 млрд руб. или 1,9х показателя Чистый долг/OIBDA.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил: «Мы довольны результатами 1 квартала 2018 года. По выручке последние 12 месяцев мы растем среднегодовыми темпами, превышающими 5%, что для нашего бизнеса очень хороший результат. Помимо этого, по операционному бизнесу нам удается наращивать прибыль до амортизации и чистую прибыль. Это происходит за счет расширения нашего цифрового сегмента, который вырос в 1 квартале 2018 года более чем на 20% и сейчас занимает 53% от выручки в целом. За счет набора базы и роста ARPU увеличиваются доходы на наших основных рынках платного ТВ и ШПД, где мы занимаем лидирующие позиции. В частности, на нашу долю пришлось около 65% новых подключений на рынке платного ТВ, что стало возможным благодаря продвижению дополнительных сервисов и новых услуг, таких как видеонаблюдение, число подписчиков которой удвоилось за отчётный квартал. В сегменте корпоративных и государственных заказчиков мы видим рост спроса и доходов на облачные услуги, сервисы дата центров, информационной безопасности, что также поддерживает наш рост. Мы успешно реализуем важные государственные проекты. В первом квартале текущего года за счет государственного финансирования мы продолжили подключение к высокоскоростному Интернету медицинских учреждений и мало населенных пунктов, а также обеспечили организацию видеонаблюдения за выборами Президента РФ. В марте текущего года мы обновили нашу стратегию и дивидендную политику. В рамках стратегического плана на период 2018-2022 основным вектором развития компании сохранится продолжение трансформации в цифрового партнера для населения, бизнеса и государства: провайдера широкого спектра высококачественных продуктов и услуг для удовлетворения телекоммуникационных, ИТ и прочих потребностей клиентов. Для достижения этой цели «Ростелеком» сосредоточится на развитии экосистем продуктов, услуг и клиентского сервиса, модернизации технологической платформы, развитии человеческого капитала и повышение эффективности. Важной задачей, которую мы также решили в рамках стратегии, стала ее гармонизация с госпрограммой «Цифровая экономика», в реализации которой наша компания играет одну из ключевых ролей. Последовательное выполнение целей новой стратегии будет способствовать обеспечению достойного уровня дивидендов для наших акционеров. Мы исходим из того, что акции «Ростелекома» должны быть одними из самых привлекательных в отрасли с точки зрения дивидендной доходности».

«Сильные результаты в первом квартале 2018 года позволяют нам с уверенностью смотреть на перспективы дальнейшего развития компании в наращивании цифрового сегмента. Мы ожидаем дальнейшей позитивной динамики основных финансовых показателей в будущем. В этой связи мы улучшаем прогноз по выручке на 2018 год: теперь мы ожидаем, что она может вырасти более, чем на 2%. По OIBDA margin в текущем году планируем обеспечить уровень более 31,5%, при этом CAPEX прогнозируем в пределах 60-65 млрд руб. без учета реализации гос. программ», - сказал Сергей Анохин, старший вице-президент - финансовый директор «Ростелекома».