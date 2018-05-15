Цифровую экономику могут ускорить с помощью экспериментов вне правового поля

Цифровую экономику в России можно ускорить с помощью экспериментов вне правового поля путем создания так называемых регуляторных песочниц. Соответствующая концепция в форме гипотез и набора идей обсуждалась 11 мая 2018 г. в АНО «Цифровая экономика».

В обсуждении гипотезы и идеи режима «прорывного регулирования» для цифровой экономики приняли участие эксперты по нормативному регулированию из Dentons, Фонда «Сколково», «Ростелекома», «Росатома», «Яндекса», Центробанка, Сбербанка, ЕАЭС и других организаций и компаний.

«Зачастую технологические решения, способные поменять жизнь, можно реализовать за месяц-два, однако, создание нормативных условий для их практического применения занимают порой несколько лет. Ускорению их внедрения могут способствовать регуляторные песочницы – инкубаторы, в которых бизнес-эксперименты, например, сделки на блокчейн, будут проводиться вне общего правового поля, минуя законодательные барьеры», – отметил директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

«Создание правовых спецрежимов для технологических экспериментов не означает отмену базовых законов. В мире есть множество успешных примеров, когда механизм запуска освобождения от ответственности позволяет совершить настоящие прорывы», – сказал соавтор концепции Виктор Наумов, управляющий партнер компании Dentons.

Регулятивные «песочницы», по мнению участников обсуждения, могут быть особенно востребованы в направлениях финтеха и телемедицины. Отдельная тема – беспилотный транспорт, который невозможно запустить в эксплуатацию без обучения искусственного интеллекта в реальных условиях. Для этого машины без водителей требуется запустить на настоящие дороги, что в рамках закона недопустимо.

По итогам совещания к первоначальной концепции будут собраны комментарии и кейсы, с учетом которых будет сформирована консолидированная точка зрения бизнеса для возможной разработки соответствующего законопроекта.