«Айди – Технологии управления» вошла в пятерку самых быстроразвивающихся ИТ-компаний

Системный интегратор «Айди – Технологии управления» вошел в топ-5 самых быстрорастущих российских ИТ-бизнесов и занял 76 строчку в списке крупнейших отечественных ИТ-компаний за 2017 г., по версии CNews. В 2017 г. компания выросла на 136%, получив выручку более 1,3 млрд рублей.

По итогам года участники рынка осторожно говорят о стабилизации и даже росте российского ИТ-сектора, в сравнении с результатами 2016 г. Этот тезис подтверждается и тем фактом, что всего за год порог входа в топ-100 крупнейших ИТ-компаний России CNews увеличился почти на 180 млн рублей. При этом самые большие доходы в 2017 г. ИТ-фирмы получали от продажи программного обеспечения, оборудования, а также оказания ИТ-услуг, подсчитали аналитики Gartner.

ИТ-услуги, в том числе ИТ-консалтинг и оказание услуг ИТ-поддержки, – одно из ключевых направлений работы интегратора «Айди – Технологии управления». Именно этот сегмент бизнеса позволил ИТ-компании показать внушительный рост – 136% в 2017 г. – она стала четвертой по темпам роста на российском рынке в рейтинге «CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании».

По мнению специалистов «Айди – Технологии управления», сегмент ИТ-консалтинга и ИТ-аудита, который долгое время находился «в запасе», снова выходит на передовую. Прежде всего, благодаря крупным промышленным и производственным компаниям, которые не спешат внедрять инновации, а предпочитают сосредоточить внимание на поддержке, масштабировании и модернизации уже существующей ИТ-инфраструктуры.

«Достаточно долго крупные компании в электроэнергетической отрасли, с которой мы преимущественно работаем, накапливали терабайты данных о собственных производственных и бизнес-процессах. Сейчас технологии усовершенствовались достаточно, чтобы в режиме почти реального времени обрабатывать внушительные массивы информации. Поэтому крупные предприятия ищут пути оптимизации уже установленной и работающей ИТ-инфраструктуры, чтобы научиться извлекать максимальную пользу из накопленных данных», – отметил Роман Коновалов, генеральный директор ИТ-компании «Айди – Технологии управления».

Другой сегмент ИТ-рынка, который активно рос в ушедшем году, – разработка ПО. Аналитики рынка связывают увеличение инвестиций ИТ-компаний в разработку собственных решений с продолжающейся политикой импортозамещения в сфере ИКТ. В начале 2018 г. «Айди – Технологии управления» также зарегистрировала патент на ECM-платформу Documino – первый продукт собственной разработки на российском программном обеспечении с использованием элементов свободного ПО.

Эксперты интегратора считают, что главная причина популярности отечественных решений – в круглосуточной доступности ИТ-поставщика, который не зависит от внешнеполитических обстоятельств и может, в отличие от глобальных вендоров с сотнями филиалов по всему миру, оперативно реагировать на запросы клиента по вопросам масштабирования или доработки ИТ-решения.

«Мы видели на рынке потребность в локализованных решениях, которые учитывают специфику ведения бизнеса в России, особенности законодательного и нормативного регулирования различных отраслей, а также могут быть оперативно доработаны под требования заказчиков. СЭД для нашей компании – стратегически важное направление из-за высокой популярности решений для управления документооборотом среди крупных промышленных заказчиков. Поэтому мы решили создать собственную продуктовую линейку в области управления корпоративным контентом на базе открытого российского ПО – так клиенты "Айди - Технологии управления" смогли бы экономить на поддержке и масштабировании ИТ-инфраструктуры. Первым этапом стала регистрация в реестре отечественного ПО системы электронного документооборота нашей разработки – СЭДО. На сегодняшний день мы также получили патент на платформу Documino и ожидаем решения по поводу внесения ее в реестр российского ПО», – сказал Роман Коновалов.

В портфеле интегратора сейчас более 170 успешно завершенных проектов для энергетических компаний в области организации электронного, в том числе межведомственного, документооборота, управления ресурсами предприятий. Высокий спрос на такие ИТ-решения позволил «Айди – Технологии управления» заработать более 1,325 млрд рублей в 2017 г. и занять 76 строчку рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России».

Ранее «Айди – Технологии управления» вошла в топ-40 российских ИТ-консалтинговых компаний, а также в 35 крупнейших компаний на рынке услуг ИТ-поддержки, по версии CNews.