Исследование Microsoft: только в 17,5% российских компаний развита цифровая культура

Согласно глобальному исследованию Microsoft только 17,5% российских сотрудников работают в компаниях с развитой цифровой культурой. В Европе этот показатель оказался еще ниже – 17,1%.

Под цифровой культурой понимается создание среды, в которой руководители осознают важную роль технологий для бизнеса, обеспечивают доступность информации и обучают сотрудников для наиболее комфортного и эффективного использования ими технологических инструментов в работе.

По мнению аналитиков, развитие цифровой культуры является ключевым фактором не только для трансформации компании, но и для привлечения лучших специалистов. Особенно наличие цифровой культуры важно для представителей поколения 18-35 лет: мотивация таких сотрудников оказалась на 54,6% выше.

«Сфера трудоустройства находится в фазе активных изменений под влиянием технологий. Данный тренд поддерживается как работодателями, так и соискателями. Первые четко осознают преимущества цифровизации: почти 80% руководителей считают внедрение технологий для совместной и мобильной работы первоочередной задачей . Для вторых, особенно миллениалов, чрезвычайно важно не просто наличие в компании цифровых инструментов, но и культуры их использования. Поэтому бороться за лучшие кадры и оставаться конкурентоспособными смогут только те компании, которые как можно раньше приобщатся к тренду и начнут развивать цифровую культуру, как часть корпоративной», – сказал Алексей Захаров, президент Superjob.

В рамках исследования были проанализированы ответы сотрудников компаний с развитой и неразвитой цифровой культурой по четырем факторам эффективности. Так, было выявлено, что наличие развитой цифровой культуры наиболее важно для представителей молодого поколения (18-35). Среди респондентов этой возрастной группы существенно различались следующие показатели: высокая мотивация: 56,4% сотрудников компаний с развитой цифровой культурой и 1,8% – с неразвитой; высокая инновационность: 49,1% и 7,3%; высокая вовлеченность: 58,2% и 9,1%; высокая продуктивность: 25,5% и 9,1%.

Для сотрудников от 36 лет фактор наличия цифровой культуры в компании тоже оказался крайне важен. Среди них показатели были следующими: высокая мотивация: 38,9% сотрудников компаний с развитой цифровой культурой и 6,6% – с неразвитой; высокая инновационность: 41,6% и 10,4%; высокая вовлеченность: 62,8% и 10,4%; высокая продуктивность: 21,2% и 10,4%.

Целью исследования было выявить факторы, которые помогут бизнесу повысить эффективность сотрудников и привлекать наиболее перспективных соискателей, а значит оставаться конкурентоспособными в эпоху цифровой трансформации. В исследовании приняли участие компании из различных индустрий со штатом 50-250 и более 250 человек из 21 европейской страны. Всего в выборку вошли более 20 тыс. сотрудников, из которых 1 тыс. – из России. Формат опроса – шкала Лайкерта.