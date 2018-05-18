«АНТ Технолоджис» автоматизировала работу склада «Кентавр-Логистики» при помощи WMS Logistics Vision Suite

«Кентавр-Логистика» – логистический оператор, предлагающий клиентам ответственное хранение и перевозку грузов в России, Белоруссии, Казахстане и странах Евросоюза. С целью автоматизации работы склада и организации сервиса, соответствующего требованиям ведущих мировых производителей и торговых компаний, компания приняла решение о внедрении автоматизированной системы управления складом.

По итогам проведенного тендера был подписан договор на внедрение WMS-системы управления складом Logistics Vision Suite между компаниями «Кентавр-Логистика» и «АНТ Технолоджис».

В результате настройки Logistics Vision Suite под задачи «Кентавр-Логистики» и внедрения WMS на объекте были автоматизированы все бизнес-процессы, организована работа склада по безбумажной технологии с применением терминалов сбора данных. WMS интегрирована с внешними системами поклажедателей, внедрен электронный документооборот. Биллинговый модуль WMS Logistics Billing предоставляет полный контроль над объемом выполняемых операций, формирует необходимые документы и отчеты.

Руководитель направления складской логистики Олег Острик сказал: «Наша задача состояла в автоматизации нового склада для организации эффективной и бесперебойной работы. Учитывая специфику нашей деятельности, как провайдера 3 PL-услуг и работу с поклажедателями, нам необходимо было наладить эффективную работу склада с возможностью формирования и предоставления необходимых финансовых документов по оказанным услугам и детальных отчетов с тарификацией складских операций. Наш выбор был построен на соответствии функционала системы заявленным требованиям. Также при анализе поставщиков большое значение мы уделяли репутации компании, профессиональному опыту, количеству успешных отраслевых внедрений».

Роман Комиссаров, заместитель директора по консалтингу и сервису «АНТ Технолоджис», сказал: «Мы автоматизировали все операции, которые теперь выполняются с помощью терминалов сбора данных, это процессы приемки, размещения, пополнения, отбора, контроля, упаковки, отгрузки. Заказчик может выполнять инвентаризацию товара в удобное для него время, работать с браком, печать документы и отчетные формы напрямую из LVS. Система автоматически контролирует отбор и хранение товарного запаса по принципам FEFO-FIFO. Нашими силами мы запустили первого поклажедателя, в дальнейшем, клиент будет делать это уже самостоятельно. Наша техническая поддержка, в случае необходимости, проконсультирует специалистов "Кентавр-Логистики" по всем необходимым вопросам».