Inventive Retail Group совместно с «НПО Аналитика» внедрила систему Wi-Fi-аналитики

Inventive Retail Group, розничная группа‚ объединяющая сети специализированных магазинов, реализующих продукцию ведущих производителей цифровой электроники, детских и спортивных товаров и «НПО Аналитика», один из лидеров рынка Wi-Fi-аналитики, объявили об успешном внедрении системы аналитики поведения посетителей в магазинах группы.

Система аналитики была первый раз опробована компанией летом 2017 г. В рамках эксперимента в нескольких магазинах были установлены специальные Wi-Fi сенсоры компании «НПО Аналитика», позволяющие отслеживать перемещение пользователей со смартфонами с включенным Wi-Fi. Целью эксперимента было научиться лучше понимать пути движения клиента между разными каналами продаж.

Wi-Fi-аналитика позволяет анализировать поведение посетителей магазинов в режиме реального времени, предоставляя ритейлеру инструмент оптимизации различных бизнес-процессов. Технология «НПО Аналитика» предоставляет возможность не только связать онлайн и офлайн мир, что открывает безграничные возможности для рекламодателей, но и фактически измерить, насколько эффективна на самом деле реклама в интернете.

Основу технологии «НПО Аналитика» составляет аналитическая платформа, умеющая по сигналам Wi-Fi от смартфонов посетителей магазинов вырабатывать автоматические рекомендации по улучшению различных бизнес-процессов ритейлеров. В торговых точках устанавливаются специальные сенсоры, передающие данные в облако, а ритейлер получает доступ к информации о состоянии потоков посетителей в магазинах в режиме реального времени с помощью интуитивных дэшбордов. Информация является полностью агрегированной и анонимизированной, никаких персональных данных не собирается и не передается.

Технологии «НПО Аналитика», совмещенные с возможностями платформ для таргетирования рекламы онлайн, позволяют таргетировать такую рекламу на любой сегмент посетителей определенных физических локаций.

«Мы работаем на высококонкурентном рынке, – сказала Мария Голенкова, директор по маркетингу Inventive Retail Group, – И нам очень важно использовать все возможности инновационных технологий и решений, которые способны обеспечить лидерские позиции нашим брендам. Система и технологии "НПО Аналитика" позволяют не только выработать рекомендации по увеличению эффективности бизнес-процессов ритейлера, но и измерить физическую "доходимость" до магазинов тех, кому реклама показывалась онлайн, что важно в качестве истинного доказательства эффективности рекламных кампаний».

«Прозрачность онлайн-рекламы и ее реальная эффективность крайне важны лидерам рынка. Именно поэтому компания Inventive Retail Group – в числе решившихся на серьезное изменение парадигмы: уйти от догадок и отсутствия точных метрик измерения эффективности в сторону понимания действительного воздействия рекламных интернет-кампаний на офлайн», – сказал Михаил Могилевский, генеральный директор «НПО Аналитика».

С помощью системы «НПО Аналитика» компания также способна обогатить свою CRM-систему, накапливая новый слой данных о тех, кто уже зарегистрирован в программе лояльности. На данный момент есть несколько возможных применений этого механизма – от гиперлокальной коммуникации до более глубокого анализа того, как себя ведут лояльные покупатели, каково пересечение аудиторий различных брендов. Система позволяет понимать не только то, как и когда покупают в магазинах, но и как и когда в них не совершают покупок, даже находясь какое-то время в магазине.

«Система от "НПО Аналитика" также интегрирована с программой лояльности RightWay, используемой Inventive Retail Group, – сказал партнер компании Максим Захир, генеральный директор компании «Ланит Омни». – Заказчик фактически получает возможность таргетировать коммуникации в онлайне и персонифицировать предложения в режиме реального времени, что, безусловно, является дополнительным драйвером продаж в офлайне».

Система от НПО Аналитика позволяет получить настоящую картину как поведения посетителей магазинов, так и того, какой реальный эффект производят рекламные кампании онлайн на поведение в офлайн. Во время некоторых рекламных кампаний «заходимость» в магазин (конверсия витрины) среди видевших рекламу повышается в разы относительно среднего уровня «доходимости», что позволяет прямо во время проведения рекламной кампании оставить только те аудиторные сегменты, которые действительно приносят посетителей из онлайна в офлайн.

На сегодняшний день сенсоры «НПО Аналитики» стоят в 94 магазинах группы компаний Inventive Retail Group. Это Москва, Санкт-Петербург и Сочи, проекты re:Store, LEGO, Nike, STREET BEAT, STREET BEAT SPORT, UNOde50. В случае дальнейшей успешной реализации этого эксперимента компания планирует подключить к нему и другие проекты.