TAdviser: российский рынок промышленного интернета вещей в 2017 году достиг 93 млрд рублей

TAdviser, российский аналитический центр, совместно «Ростехом» провел исследование рынка промышленного интернета вещей в России. По оценкам TAdviser российский рынок IIoT составил 93 млрд рублей в 2017 г. и по прогнозам вырастет до 270 млрд рублей к 2020 г.

Промышленный Интернет Вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) – или интернет вещей для корпоративного/отраслевого применения – система объединенных компьютерных сетей и подключенных производственных объектов со встроенными датчиками и ПО для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме.

Ключевой драйвер реализации концепции IIoT - возможность повышения эффективности производственных и технологических процессов, на фоне сокращения капитальных затрат. Технологии позволяют предприятиям сокращать простои, снижать затраты на техническое обслуживание, а также усовершенствовать процедуры прогнозирования и предотвращения отказов оборудования.

По оценкам TAdviser российский рынок IIoT (оборудование, роботизированные системы, датчики, ПО и платформы, инфраструктура и сети, интеграция и другие услуги) составил в 2017 г. 93 млрд рублей и по прогнозам вырастет до 270 млрд к 2020 г.. Промышленные предприятия, на которых было сфокусировано исследование, обеспечили около 20% объема рынка (их доля вырастет до 25% к 2020 г.).

Активизация рынка IIoT будет в значительной степени определяться поддержкой государства. Задел здесь уже обозначен – в 2017 г. на правительственном уровне утверждены дорожная карта «Технет» (в рамках проекта НТИ), посвященная внедрению ИТ-систем для управления промышленным производством при создании «фабрик будущего»; и программа «Цифровая экономика РФ», которая предполагает развитие промышленной сенсорики и индустриального интернета. Сдерживать развитие этого направления пока продолжает устаревание производственных активов, отсутствие стандартов и неактуальность нормативных требований. Кроме того, бизнесу сложно инвестировать в долгосрочные высокотехнологичные проекты, ввиду сохраняющихся бюджетных ограничений.

Степень проникновения промышленного интернета вещей в России во многом зависит от уровня государственной поддержки. Технологические решения пополняют рынок, причем как от международных, так и от российских поставщиков, но заказчикам пока не хватает сценариев использования технологий, дающих ощутимые результаты. Кроме того, сохраняются опасения, касающиеся вопросов безопасности. Агентство Европейского союза по сетям и информационной безопасности (ENISA) отмечает, что инциденты с устройствами интернета вещей входят в тройку угроз с наибольшим финансовым ущербом.

Сегодня промышленность разных стран переживает процессы цифровой трансформации. Необходимым условием является внедрение в производство единого информационного пространства, в рамках которого системы управления предприятием и промышленное оборудование могут своевременно обмениваться данными. По оценкам экспертов Московской школы управления «Сколково», проекты в области цифровизации производства уже сегодня обходятся в 10-100 раз дешевле, чем пять-десять лет назад. Наблюдается экспоненциальное падение стоимости средств производства с цифровой составляющей.

На российском рынке к настоящему моменту заметны три основных направления для применения IIoT: управление производством – для удаленного анализа состояния производственного оборудования, осуществления контроля и управления производственными операциями, проведения диагностики для предотвращения неполадок; мониторинг транспорта – для создания интеллектуальных транспортных систем, осуществляющих мониторинг местоположения, маршрутов, условий перевозки грузов в режиме реального времени с помощью беспроводных, спутниковых или других каналов связи, используя технологии радиочастотной идентификации (RFID), GPS, GPRS и географической информационной системы (ГИС); интеллектуальные энергосистемы (Smart Grid) – для повышения эффективности, безопасности и надежности энергоснабжения, построенные на принципах активного децентрализованного взаимодействия между различными элементами сети в режиме реального времени.

Наибольшее распространение до недавнего времени в России получили активности по направлению транспортной телематики, однако сегодня формируется устойчивый интерес и к системам предиктивной диагностики технического состояния оборудования. Здесь востребованы решения, не требующие разработки моделей, длительного обучения и работы аналитиков.

Одним из самых популярных «умных» компонентов на российских промышленных предприятиях становятся устройства, которые занимаются автоматизированным сбором данных (что является хорошей стартовой площадкой для перехода к IIoT). Здесь важно учитывать и аналитические возможности технологий IIoT – для перехода от простого сбора данных к их обработке, с выводами и рекомендациями.

Например, в «Концерне Росэнергоатом» на блоках 1 и 2 Смоленской АЭС за последние два года модернизирована функция эксплуатации оборудования. Была внедрена система eSOMS (производитель – ABB), которая предполагает выдачу сотрудникам терминалов, подсказывающих оптимальные маршруты обхода и позволяющих в режиме реального времени передавать информацию о наблюдениях в центральную информационную систему.

Большинство промышленных предприятий в России до недавнего времени запускали не столько полноценные IIoT-проекты, сколько отдельные пилоты. Ряд инноваторов начали параллельно создавать лаборатории и центры для апробации и внедрения IIoT. Совместную лабораторию инноваций открыли, например, НЛМК и SAP для разработки сценариев с применением новых технологий, в том числе, IoT. Siemens открыл научно-исследовательскую лабораторию совместно с подразделением «Промышленные системы искусственного интеллекта» СПбПУ. General Electric подписала с «Роснефтью» (ее дочерней структурой – «Сибинтек») соглашение о создании совместного предприятия, ориентированного на внедрение промышленного интернета.

Элементы «умного» производства на базе промышленного интернета применяются и на предприятиях «Ростеха». Так, «ОДК-Сатурн», производитель газотрубинных двигателей для авиации и энергетики, работает над цифровизацией непосредственно производственной цепочки. Речь идет о создании цифрового двойника производственного цеха с учетом используемого оборудования, его расположения в цехе, учета особенностей автоматизированных и ручных операций. Такой цифровой двойник обеспечивает возможность контроля планируемых значений фактическому состоянию. Цифровой двойник производства дает возможность моделировать изменения (улучшения) и просчитывать их эффект близко к реальному. Важным является поддержание цифрового двойника производства в актуальном состоянии через реализацию непосредственной связи с оборудованием, производственными постами, переделами, фактами выполнения (или невыполнения). Для решения этой задачи как раз и используется индустриальный интернет вещей, который обеспечивает связь сенсоров, датчиков и другой аппаратуры сбора данных с системами управления производством и цифровым двойником цеха.

В холдинге «Вертолеты России» реализуются проекты по внедрению системы мониторинга загрузки производственного оборудования, что также является одним из примеров применения промышленного интернета вещей. На первом этапе к оснащению системой запланированы станки с ЧПУ по механообработке, далее планируется расширить мониторинг работы оборудования на других видах операций, в том числе и сборке, которую планируют оснащать элементами роботизации.

В целом к началу 2018 г. немногие российские заказчики готовы к разворачиванию комплексных проектов IIoT, предпочитая внедрять интеллектуальные системы точечно. В то же время крупные промышленные и энергетические компании все больше заинтересованы в технологиях, способствующих снижению OPEX. IIoT могут обеспечить здесь необходимую оптимизацию, делая предприятие более предсказуемым, безопасным и эффективным.

Возможность применения технологий IIoT для задач промышленности обсуждается давно, однако реальных примеров применения технологий до последнего времени было немного даже в мировой практике. В настоящий момент проникновение IIoT быстро растет.

По данным опроса TAdviser (проведен в 1 кв. 2018 г.), в котором приняло участие 100 ИТ-руководителей промышленных предприятий, около 60% респондентов подтверждают использование или пилотирование проектов IIoT.

75% предприятий фокусируются на задачах, связанных с обеспечением безопасности, 70% – на мониторинге и диагностике состояния оборудования.

Уровень готовности промышленных предприятий к реализации проектов IIoT можно оценить как начальный. Датчиками промышленного интернета охвачено менее 30% оборудования у более 60% опрошенных. В то же время планы по увеличению этой доли в ближайшие 1-2 года обозначали около трети респондентов.

Предприятия начинают все активнее экспериментировать с решениями IIoT. Такие пилоты могут проводиться в ограниченном масштабе, но в любом случае подразумевают наращивание финансирования год к году. Соответственно, почти у 50% респондентов инвестиции в инициативы IIoT выросли за последний год. Большинство тех предприятий, которые уже начали подобные проекты, планируют увеличить инвестиции в IIoT и в 2018-2019 гг. – как минимум на 15-20%.

Из достаточно широкого спектра возможностей IIoT (от робототехники до «цифровых двойников») российские предприятия в первую очередь ориентируются на оптимизацию затрат. Задача бизнеса сегодня – сократить CAPEX, снизить издержки на эксплуатацию и, желательно, уменьшить стоимость автоматизации процессов. В фокусе – все, что может повысить эффективность (71% опрошенных).

Применение на российских заводах разнородного оборудования - от унаследованных советских станков до новейших отечественных и импортных устройств - затрудняет процессы мониторинга и обслуживания. Оснащение станков датчиками и формирование единой системы контроля надежности позволяет в разы сократить затраты на обслуживание и избежать простоев критически важного оборудования.

Сфер для применения технологий интернета вещей на российских заводах достаточно много. Однако реальные проекты требуют, как правило, индивидуального подхода, с учетом специфики конкретного предприятия. Соответственно, пока что каждый проект IIoT – уникален. Главное ограничение – бюджетное, так как любое масштабное внедрение IIoT требует большого финансирования. 76% респондентов TAdviser отмечают высокую стоимость проектов как основной сдерживающий фактор для расширения проникновения.

Доминирующий подход к реализации проектов IIoT на промышленных предприятиях – это участие смешанных команд: внешних подрядчиков и собственных специалистов (более 80% респондентов). Такая ситуация обусловлена тем, что до настоящего момента лишь присутствие «евангелистов» внутри заказчика позволяет драйвить и запускать такие инициативы. Большинство компаний по этой же причине ориентированы и на выращивание внутренней экспертизы по направлению IIoT, рассчитывая таким образом минимизировать в будущем зависимость от провайдера.

Помимо незрелости заказчиков, опрошенные компании отмечают и невысокий уровень зрелости решений IIoT, предлагаемых промышленным предприятиям в России. Общий уровень незрелости рынка подтверждает и отсутствие нормативной базы, единых требований и стандартов, отмечают респонденты TAdviser. По их словам, сегодня появляется все больше компаний, «продающих» фактически дорожные карты, но не имеющих конкретного набора решений, уже прошедших апробацию в ходе ряда внедрений. Многие провайдеры ориентированы таким образом привлечь инвестиции для разработки готовых продуктов. Отсутствие достаточного количества промышленных решений смущает заказчиков, которые, в свою очередь, тормозят инвестиции в IIoT.