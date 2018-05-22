Abbyy стала эксклюзивным дистрибьютором Yva.ai в России и СНГ

Abbyy, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики, стала эксклюзивным дистрибьютором Yva.ai – системы управления эффективностью бизнеса и повышения вовлеченности сотрудников, основанной на искусственном интеллекте. Abbyy займется продвижением и продажами решения на территориях России и СНГ.

Решение Yva.ai разработано международной компанией Findo, основанной председателем совета директоров Abbyy Давидом Яном. 22 мая состоялся предварительный запуск системы в России, коммерческий запуск Yva.ai запланирован на сентябрь 2018 г.

Yva работает для трех основных направлений: для HR, для продаж и для руководителей. На основе информации, которую предоставляет система, можно принимать решения для развития бизнеса, основанные на данных. Искусственный интеллект Yva подключается к корпоративным источникам коммуникации, проводит опросы сотрудников и анализирует полученные данные. В результате сервис создает рекомендации и предупреждения каждому сотруднику и руководителю, позволяя повышать продажи, предотвращать «выгорание» и увольнение ключевых сотрудников и другие возможные риски.

Нейросети Yva анализируют более 30 показателей, среди которых вовлеченное рабочее время, количество задач и процент их выполнения, негативные и позитивные сантименты в переписке, конфликты и похвала в коммуникациях. На данном этапе сервис работает со следующими источниками: Office 365, G-Suit, Slack и GitHub. К концу года решение будет обрабатывать более 30 источников, включая Jira, Asana, Dynamics, Salesforce, Amo CRM, Битрикс 24 и так далее. Система работает с английским и русским языками, в сентябре Yva начнет работу с японским, китайским и немецким языками.

Сервис предоставляется по подписке. Участники программы раннего доступа могут подключиться к Yva по цене 199 руб. ежемесячно за одного сотрудника на первые 12 месяцев. По этой цене участники программы раннего доступа получат все функции по мере их появления в течение года. В сентябре на момент коммерческого запуска сервиса цена на Yva увеличится и будет варьироваться в зависимости от уровня подписки.

«Цифровая трансформация, которая сейчас происходит, начала затрагивать компании изнутри. Они начали осознавать, что у них хранятся миллионы фактов о работе их сотрудников. Анализ этой информации позволяет добиваться лучших результатов для бизнеса, – отметил Давид Ян, председатель совета директоров Abbyy и сооснователь Findo. – Рынок корпоративной аналитики только в США уже сейчас оценивается в $1 млрд. И сейчас в нем появляется сегмент умной корпоративной аналитики. По нашим оценкам, через 5 лет его объем в мире составит $20 млрд».

«Продукт Yva лежит в русле того, что предлагает Abbyy рынку и корпорациям, – технологии, которые позволяют извлекать важные данные из потоков неструктурированной и структурированной информации. Abbyy повышает эффективность бизнеса с помощью технологий искусственного интеллекта. В этом смысле Yva является комплементарной бизнесу Abbyy, – сказал Дмитрий Шушкин, генеральный директор Abbyy Россия. – Кроме того, Abbyy обладает хорошей сбытовой сетью, исторически сложившейся за десятки лет на разных рынках, в том числе в России. Наши партнеры уже проявили интерес к новому решению».