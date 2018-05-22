«Ред Софт» переходит в активную фазу привлечения инвестиций

«Ред Софт» объявил о том, что Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании на 200 млн руб. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составит до 3 лет. Срок действия программы - 15 лет.

14 мая стартовало публичное размещение первого облигационного выпуска в рамках этой программы: инвесторы получили возможность купить облигации «Ред Софт» с купонным доходом 14% (купон выплачивается 4 раза в год) и двухлетним сроком до погашения. Такой шаг обусловлен, в первую очередь, долгосрочными планами компании в области разработки и развития высокотехнологичных импортонезависимых и санкционно-устойчивых продуктов, а также намерением увеличить кредит доверия.

«Ред Софт» одновременно выступает в качестве разработчика полного технологического стека общесистемного программного обеспечения (операционная система РЕД ОС, СУБД Ред База Данных, конструктор ERP систем Ред Платформа Документооборота), и интегратора, осуществляющего крупные комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного программного обеспечения.

«Ред Софт» совершенствует существующую продуктовую линейку как системных, так и прикладных программных продуктов (например, системы для работы со СМЭВ, системы офисного документооборота и др.). Кроме того, компания регулярно запускает в разработку новые высокотехнологичные продукты (например, в 2017 создана биометрическая система распознавания лиц GEMBA-stack).

Уникальное не только для России, но и в мировой практике сочетание роли разработчика полного технологического стека программного обеспечения и развитой практики создания готовых решений на основе собственного общесистемного ПО, в условиях политики импортозамещения позволяет «Ред Софт» занять на отечественном рынке позиции, освобождаемые западными вендорами (в первую очередь Microsoft и Oracle). Очевидно, что возможность быстрого продвижения в сочетании с большим опытом работы с крупными государственными проектами, позволяет Ред Софт эффективно освоить существенные объемы капиталовложений и сохранить при этом рентабельность и надежность.

«Политика государства в области замещения иностранного программного обеспечения российским сформировала новый рынок. Однако для качественного рывка отечественному IT-сектору не обойтись без внешнего, в том числе, биржевого финансирования. Доступ к нему, очевидно, откроет новые горизонты для нашей компании», – сказал генеральный директор «Ред Софт» Максим Анисимов.