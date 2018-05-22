«Тинькофф Банк» и ПФК ЦСКА объявили о начале сотрудничества, в рамках которого будут выпущены кобрендинговые карты и реализован проект «Безналичный стадион».

За все покупки по картам будут начисляться бонусы — «БитКони». Больше БитКоней можно будет получить за покупки в официальных точках продаж ПФК ЦСКА: розничных магазинах, кассах и фудкортах ВЭБ Арены, а также на онлайн-портале футбольного клуба. Накопленные БитКони можно потратить на специальные призы от ПФК ЦСКА: билеты на матчи Лиги Чемпионов и на индивидуальный тур по стадиону с действующим игроком ПФК ЦСКА, атрибутику с автографом команды, доступ на закрытые мероприятия с футболистами и даже поездку с командой на одну из выездных игр.

Держатели дебетовых и кредитных карт «ПФК ЦСКА-Тинькофф» смогут записать на них абонементы болельщиков ПФК ЦСКА и посещать по ним матчи футбольного клуба на стадионе, просто прислонив карту к турникету на входе.

Кобрендинговая карта «ПФК ЦСКА-Тинькофф» дает приоритетное право покупки билетов на главные матчи ПФК ЦСКА, возможность получать скидки у партнеров программы лояльности футбольного клуба. Оформление и доставка кобрендинговых карт осуществляются бесплатно.

В рамках партнерства ПФК ЦСКА и «Тинькофф Банка» все платежи на стадионе футбольного клуба станут безналичными, что значительно сократит время на ожидание в очередях к фудкортам. В дни матчей болельщики смогут получить бесплатные неименные карты, которые можно будет пополнить в одном из терминалов на стадионе ПФК ЦСКА. Такими картами можно расплачиваться в фудкортах стадиона.

Александр Бро, руководитель управления партнерских программ «Тинькофф Банка», сказал: «Мы продолжаем развивать экосистему "Тинькофф" и рады предложить болельщикам футбольного клуба ЦСКА продукт, позволяющий подчеркнуть свою гордость клубом и в то же время получить все привилегии наших карточных продуктов и цифровых решений. Наша задача — сблизить клуб и его болельщиков, а также сделать посещение матчей еще более комфортным и выгодным, в том числе, за счет понятной и уникальной бонусной программы. Уверены, что наше сотрудничество покажет отличный результат и получит хороший отклик у поклонников футбола».

Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА, отметил: «Мы очень рады подписанию договора с "Тинькофф Банком". Это один из самых заметных игроков на рынке банковских услуг. Болельщикам должна понравиться наша новая кобрендинговая карта, которая совмещает привилегии клуба и удобные банковские решения, например — бесплатную доставку и современное мобильное приложение "Тинькофф Банка". Абонемент сезона 18/19 также может быть записан на новую карту болельщика».