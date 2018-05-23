Ученые и представители бизнеса обсудили стратегию технологического прорыва в сфере голографического ТВ

Представители технологических компаний и научных сообществ обсудили стратегию технологического прорыва в сфере голографического телевидения в Клубе сквозных технологий по AR/VR при АНО «Цифровая экономика», который прошел 21 мая.

Участники встречи консолидировали информацию о российских и международных технологических проектах развития голографического телевидения – сверхчеткого, объемного, многоракурсного изображения, максимально соответствующего естественной физиологии человеческого зрения. Эксперты представили собственные разработки и исследования в этом направлении.

«Переход на голографическое телевидение начнется примерно в 2030-х гг., исследовательские работы идут, но облик технологии еще не определен. Это открывает для России окно возможностей: если мы сегодня займемся разработкой голографического ТВ, то через 10 лет сможем стать совладельцами ключевых технологий и стандартов, на которых будут работать все камеры и экраны в мире, в том числе мобильные устройства», – отметил на встрече директор по направлению «Формирование исследовательских компетенций и научно-технологических заделов» АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин.

Руководитель компании Revolution 3D Юрий Гусаков рассказал участникам Клуба о геополитическом значении стандартов цифрового телевидения, о двух подходах к телевидению будущего: чистой голографии и микролинзовых системах. Спикер отметил мировые тренды направления, например, приобретение Google патентов и поиск специалистов. Руководитель лаборатории когерентно-оптических систем БФУ им. Канта, доцент, к.ф.-м.н., Игорь Алексеенко представил современное состояние голографических технологий: регистрацию и воспроизведение интерференционной картины, жидкокристаллические модуляторы оптического излучения, лазеры и детекторы, рассказал о значимых экспериментах в области цифровой голографии в Германии, Китае и Польше.

Руководитель лаборатории технологий визуализации БФУ им. Канта, к.т.н., руководитель компании Triaxes Vision Алексей Поляков представил на встрече возможности камер светового поля (пленоптические) и интегральных дисплеев. Осветил опыт разработки ПО для создания интегральных (лентикулярные и Fly Eye) фото и видео изображений.

Заместитель генерального директора по научной работе ЗАО МНИТИ, к.т.н., Константин Быструшкин рассказал о партнерстве института с инженерным центром Китая по цифровому ТВ, об интересе китайской стороны – Шанхайского университета транспорта и связи + NERC DTV – в сотрудничестве с Россией в области голографии

По итогам встречи эксперты решили работать над созданием консорциума, объединяющего российскую экспертизу, наработки и возможности в сфере голографического телевидения для ускорения достижений в этом перспективном направлении. Технологии голографического телевидения были рекомендованы экспертами для включения в состав перечня сквозных субтехнологий Программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В соответствии с Планом мероприятий по направлению «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на 2018 г. предусмотрено формирование данного перечня на основе разработанной системы критериев выбора «сквозных» технологий в области цифровой экономики.