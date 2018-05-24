ДВФУ и SAP CIS подготовят специалистов для работы с AR и VR в бизнесе

Дальневосточный федеральный университет и SAP CIS подписали соглашение, согласно которому будут проводить обучение молодых специалистов по направлению «Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности» и навыкам их применения в бизнесе. Обучение будет проходить на базе Лаборатории SAP Next-Gen, которая откроется в Центре Национальной технологической инициативы по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности на базе ДВФУ.

В Лаборатории SAP Next-Gen в ДВФУ студенты и преподаватели вуза получат доступ к обучающим материалам SAP по работе с новыми технологиями и к решениям компании, смогут принять участие в лекциях и учебных курсах специалистов SAP. Также Лаборатория станет площадкой для работы над собственными проектами, в формате новых разработок или заказных задач от партнёров и клиентов SAP. Университетский Альянс SAP будет проводить в ДВФУ хакатоны, инноджемы, сессии дизайн-мышления и другие мероприятия для раскрытия творческого потенциала студентов.

«Задача Центра НТИ в ДВФУ – создать сообщество разработчиков и платформу, которая станет основой для российских ИТ-решений мирового уровня. Мы начинаем сотрудничество с компанией SAP, которая является мировым лидером на рынке бизнес-приложений, чтобы вместе подготовить новое поколение специалистов для корпоративной разработки, – отметил Дмитрий Земцов, проректор по развитию ДВФУ. – Нейротехнологии, дополненная и виртуальная реальность – это технологии будущего, и мы рады, что новые специалисты в этих сферах будут проходить обучение в Лаборатории SAP Next-Gen в нашем университете».

«SAP уже сотрудничает с более 120 вузами в России и странах СНГ в рамках Университетского Альянса и программы SAP Next-Gen. Мы помогаем российским учебным заведениям готовить молодых специалистов согласно требованиям рынка, с практическими навыками и опытом в разработке собственных проектов с использованием технологий SAP, – сказал Дмитрий Красюков, исполнительный директор SAPCIS. – Центр НТИ в ДВФУ будет фокусироваться на технологиях дополненной и виртуальной реальности, и мы будем сотрудничать, чтобы найти новые пути для использования этих технологий в бизнесе».

Университетский Альянс SAP сотрудничает с российскими вузами, чтобы студенты могли изучать на практике технологии SAP, решать задачи и разрабатывать собственные проекты для нужд цифровой экономики России. В России и странах СНГ уже было открыто 8 центров SAP Next-Gen Lab на базе вузов и инновационных парков, в которых разработано более 15 проектов совместно с клиентами SAP.