«Газпром» и «Мегафон» расширяют сотрудничество в сфере связи

Сегодня, 24 мая 2018 г., в рамках Петербургского международного экономического форума - 2018 заместитель председателя правления «Газпрома» Сергей Хомяков и генеральный директор «Мегафона» Сергей Солдатенков подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ направлен на расширение взаимовыгодного взаимодействия в сфере связи. В частности, речь идет о повышении «Мегафоном» качества радиопокрытия в зоне деятельности предприятий группы «Газпром» в России, в том числе в труднодоступных регионах. Оператор готов развивать необходимую инфраструктуру для передачи данных по волоконно-оптическим и радиорелейным линиям связи. В свою очередь, «Газпром» будет создавать условия для размещения на своих объектах телекоммуникационного оборудования и линий связи «Мегафона».

В настоящее время компании уже готовятся к реализации нескольких таких проектов. Они предусматривают улучшение качества покрытия сети связи «Мегафона» на объектах «Газпрома» в Амурской области и Санкт-Петербурге.

Соглашение также предполагает сотрудничество компаний в области обеспечения информационной безопасности.