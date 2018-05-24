Названы победители «Опора для IT» – первого акселератора «Опоры России» и Softline Venture Partners

В рамках Российского форума малого и среднего предпринимательства 23 мая (стартовый день Петербургского международного экономического форума) состоялась церемония награждения победителей первого акселератора «Опора для IT», организаторами которого выступают «Опора России» и Softline Venture Partners (SVP). Победителями стали 2 команды – IREG и Orion – они разделят общий призовой фонд в 7 млн рублей, включая гранты Фонда Содействия Инновациям, партнера акселератора.

Финал программы прошел 27 апреля, где 12 команд-выпускников из Москвы, Санкт-Петербурга и Сургута представили свои продукты и результаты трехмесячной работы над проектами экспертам из ИТ-компаний, бизнес-ангелам и представителям венчурных фондов. В результате голосования жюри выбрало двух победителей: первое место и главный приз в размере 5 млн руб. получила команда проекта IREG - системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности; второе место с призом в 2 млн руб. заняла команда проекта биометрического цифрового провайдера Orion.

В церемонии награждения и работе Форума МСП 23 мая приняли участие Андрей Шубин, исполнительный директор «Опоры России», Елена Волотовская, руководитель фонда SVP, Дмитрий Поляков, заместитель руководителя фонда SVP, а также представили других 10 команд, дошедших до финала.

Акселератор «Опора для IT» – совместный проект фонда Softline Venture Partners и «Опоры России», запущенный в сентябре 2017 г. В первом наборе участвовали 16 команд. Акселерационная программа длилась три месяца, с февраля по апрель 2018 г. Работа акселератора проходила при активной поддержке ИТ-кластера Фонда «Сколково», корпорации IBM, Фонда Содействия Инновациям и других партнеров – ведущих фондов и компаний, медиа-ресурсов и вузов.

Мнения некоторых команд об участии в акселераторе, о первых результатах и о том насколько полезен такой формат молодому бизнесу можно прочитать в недавнем посте блога SVP.