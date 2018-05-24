ПМХ и 1С заключили генеральное соглашение о сотрудничестве

Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) и 1С 24 мая на Петербургском международном экономическом форуме заключили генеральное соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписали президент ПМХ Евгений Зубицкий и директор 1С Борис Нуралиев.

ПМХ – российская вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания. На предприятиях Компании работают более 18 тыс. человек. ПМХ является мировым лидером на рынке товарного чугуна, крупнейшим поставщиком товарного кокса в СНГ, ведущим поставщиком металлических порошков в России.

В рамках соглашения планируется комплексная автоматизация предприятий Холдинга с использованием решений нового поколения, входящих в состав «1С:Корпорация» («1С:ERP Управление предприятием 2», «1С:Управление холдингом»), а также «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией» и других. Всего с использованием «1С:Корпорация» планируется автоматизировать в 2018-2020 гг. более 1 тыс. рабочих мест.

Расширение сотрудничества с 1С будет способствовать дальнейшему совершенствованию информационных систем Промышленно-металлургического холдинга и реализации комплексной стратегии развития ИТ компании.