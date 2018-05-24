«Трансмашхолдинг», «2050» и SAP откроют инновационную лабораторию

SAP, «2050» и «Трансмашхолдинг» сообщили на ПМЭФ-2018, что планируют открыть лабораторию инноваций.

Меморандум об этом подписали генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова, генеральный директор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа и президент «2050» Алексей Белинский.

Основные цели лаборатории – создание, развитие и реализация ИТ-решений на базе технологий SAP в части модернизации производства, развития финансовых услуг и сервисов, повышения производительности труда и выхода на новые рынки сбыта. Платформами для разработки станут SAP Cloud Platform и SAP HANA.

«Приоритет получат идеи и сценарии индустрии 4.0, конечная цель которых – повысить производительность труда или улучшить качество конечной продукции. Например, рабочая группа лаборатории планирует протестировать сценарии, связанные с безопасностью на производстве, компьютерным зрением, 3D-печатью, предиктивными ремонтами, прогнозированием качества», – отметила Наталия Парменова.

В числе других направлений для совместных инноваций – цифровое управление жизненным циклом локомотивов на основе цифрового двойника, интернет вещей для промышленности и транспорта.