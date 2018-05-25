ФК «Зенит» и SAP CIS подготовят специалистов для индустрии спортивного маркетинга

ФК «Зенит» и SAP подписали соглашение, в рамках которого будет создан проект по подготовке специалистов в сфере спортивных технологий.

Стороны подписали соглашение 25 мая 2018 г. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018). В церемонии приняли участие Советник по коммерческой деятельности ФК «Зенит» Илья Кочеврин и Исполнительный директор SAP CIS Дмитрий Красюков.

«Зенит» и SAP CIS будут привлекать к участию в проекте студентов петербургских вузов, которые входят в Университетский Альянс SAP – среди них Университет ИТМО, СПбГУ, Санкт-Петербургский Политехнический Университет, СПбГМТУ и другие. В Университетский Альянс SAP входят более 70 вузов со всей России.

Кочеврин Илья, Советник по коммерческой деятельности ФК «Зенит», сказал: «Наш Клуб – абсолютный лидер посещаемости в России – стадион "Санкт-Петербург" входит в число 30 самых популярных арен в Европе: в среднем на каждый матч "Зенита" приходит около 45 тыс. зрителей, больше миллиона болельщиков за год, что превосходит аналогичные показатели в ведущих чемпионатах континента — Германии, Англии, Испании, Франции и Италии. Помимо очевидных преимуществ, огромная аудитория – это большая ответственность, и Клуб должен создавать максимально комфортные условия для своих болельщиков. Для этого мы используем лучшие практики в сфере цифровых решений. Современная технология SAP Hybris уникальна для нашего футбола - она помогает клубу лучше понимать своего болельщика, отвечать его ожиданиям и предвосхищать его желания. Также партнерство с компанией SAP открывает возможность ведущим профильным вузам Санкт-Петербурга привлекать молодых специалистов к совершенствованию платформы. Совместный обучающий проект подготовки студентов в перспективе поможет им стать частью развивающийся спортивной индустрии страны».

Дмитрий Красюков, исполнительный директор SAP CIS, сказал: «SAP – это компания с уникальным международным опытом в различных индустриях, включая образовательные проекты и спорт. В рамках нашего совместного проекта с футбольным клубом "Зенит" и вузами Санкт-Петербурга мы поделимся со студентами нашим опытом по сотрудничеству с грандами мирового футбола и поможем научиться работать с современными технологическими решениями для маркетинга на платформе SAP».