«Магнит» и SAP создадут платформу для маркетинга и продаж

В рамках Петербургского международного экономического форума розничная сеть «Магнит» и SAP CIS подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании планируют создать информационную платформу для оптимизации процессов продаж и маркетинга. Соглашение также предусматривает разработку и использование инструментов для развития прогнозной аналитики. Подписантами выступили генеральный директор розничной сети «Магнит» Хачатур Помбухчан и генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова.

На базе единой системы планируется собирать и анализировать данные: о покупательском поведении, эффективности продаж и маркетинговых акций. Помимо этого, благодаря платформе будут созданы ИТ-инструменты с использованием технологий больших данных (Big Data), машинного обучения и предиктивной аналитики. Решения позволят ритейлеру оптимизировать затраты, улучшить качество обслуживания покупателей, а также создать базу для внедрения собственной программы лояльности.

«Мы видим, как динамично развивается отрасль торговли. Рынок входит в эпоху цифровизации, у покупателей появляются все новые запросы и потребности. Компания должна отвечать вызову времени, оперативно адаптировать ассортимент, промопредложения, качество услуг к актуальным предпочтениям клиентов. От этого напрямую зависит эффективность деятельности сети. Запуск высокотехнологичной платформы SAP означает переход на новый уровень решения бизнес-задач любой сложности, а главное — расширение портфеля сервисов для покупателя», — отметил Хачатур Помбухчан, генеральный директор розничной сети «Магнит».

«Сегодня 49% ритейлеров во всем мире используют аналитические инструменты для улучшения работы с клиентами, в ближайшие 2 года планируется, что 30% мировых розничных продавцов перейдут на омниканальную платформу. Эти цифры говорят о том, что ритейл активно внедряет цифровые инструменты для улучшения качества обслуживания потребителей и детального понимания их нужд. У «Магнита» широкая экспертиза собственных разработок и, мы надеемся, что, объединив ее с глобальным опытом SAP, мы сможем представить отрасли уникальные проекты ритейла будущего», — сказала Наталия Парменова, генеральный директор SAP CIS.

Подписание договора реализуется в рамках стратегических инициатив «Магнита». Они направлены на повышение уровня обслуживания в торговых точках, развитие персонализированных предложений и омниканальности для покупателей, а также улучшение эффективности маркетинговых кампаний.