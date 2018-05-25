НовГУ и 1С подписали соглашение о сотрудничестве

На Петербургском международном экономическом форуме исполняющий обязанности ректора Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого Юрий Боровиков и директор 1С Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве.

Сотрудничество ведущего новгородского вуза и 1С должно способствовать повышению эффективности процессов управления и развития электронной информационно-образовательной среды Университета, снижению технологических рисков при внедрении и эксплуатации в Университете систем автоматизации образовательной, научной и финансово-хозяйственной деятельности Университета на платформе «1С:Предприятие».

Еще одним крайне значимым результатом должно стать создание в Университете благоприятных условий для углубленного изучения технологий 1С преподавателями, сотрудниками и студентами, совершенствования учебных курсов по ИКТ-дисциплинам, посвященных вопросам разработки, администрирования, внедрения, сопровождения крупных информационных систем.

«Один из основных трендов современного образования – цифровизация. Невозможно представить развивающийся университет без активного использования ИТ. Сотрудничество с 1С даст студентам Новгородского университета возможность развиваться в самой перспективной отрасли современных технологий. В свою очередь, НовГУ подготовит высококвалифицированные кадры, которые смогут решать сложные и актуальные задачи в этой области. Перспективы подписания соглашения исключительно позитивные», – отметил исполняющий обязанности ректора НовГУ Юрий Боровиков.

«Увеличение численности ИТ-кадров и повышение качества их образования является одним из базовых направлений развития цифровой экономики в нашей стране. Квалифицированные кадры – основной ресурс и узкое место ИТ-индустрии, система образования – наш главный "смежник". 1С придает большое значение сотрудничеству с ведущими вузами страны. Рассчитываем, что подписанное сегодня соглашение поможет Новгородскому Университету наращивать выпуск ИТ-кадров, уровень ИТ-образования будет ориентирован на решение амбициозных задач цифровой трансформации», – сказал директор 1С Борис Нуралиев.